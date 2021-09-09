GKRY VATANDAŞI ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL VE UYUŞTURUCU MADDE TASARRUFU SUÇLAMASIYLA TUTUKLU YARGILANACAK

CİNAYETE TEŞEBBÜS ZANLISINI ARACIYLA KAÇAK YOLLARDAN KKTC’YE GETİRMİŞ VE ARACINDA UYUŞTURUCU MADDE BULUNMUŞTU

Bir polis mensubunu katle teşebbüs, ağır yaralama, yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarından aranmakta olan zanlı Gökhan Takımcılar’ı Beyarmudu köyü civarında birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek kanunsuz yollardan şahsına ait GKRY kayıtlı HZH 904 plakalı araç ile KKTC’ye geçiren Antony Aaron Carpenter 30.08.21 tarihinde Vadili’de bir benzin istasyonunda polis tarafından tespit edilerek tutuklanmıştı.

Bahse konu araç içerisinde yapılan aramada ön yolcu koltuğu üzerinde bir çanta içerisinde 4 adet çıt çıtlı beyaz şeffaf naylon poşet içerisinde 16 gr 657 ml ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu madde, ayni çanta içerisinde 2 adet çıt çıtlı naylon beyaz poşet içerisinde 6 gr 836 ml ağırlığında Metamfetamin türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan 1 adet cam pipo bulunarak emare alınmıştı.

Ayni gün tutuklanan zanlının yapılan soruşturmada HZH plakalı aracın zanlıya ait olduğunun tespit edilmesi üzerine aleyhine tanzim edilen 1.ci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal suçlamasından Dörtyol polisi tarafından askeri mahkemeye çıkarılmış ve hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Bu tahkikatının tamamlanmasından sonra ileri tahkikat için zanlı Narkotik şubesine teslim edilmişti.

Temin edilen tutukluluk sürelerinin dolması sonucu zanlı bugün kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak 1 ay süreyle Merkezi Cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, polis memuru Hüseyin Özdesoy’u tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde mahkemeye olgularla ilgili anımsatmada bulundu. Temin edilen tutukluluk süresi içerisinde yapılan soruşturmada cinayete teşebbüs suçlamasıyla ilgili Lefkoşa polisinde tutuklu bulunan zanlı G.T’ın bugün itibarıyla gönüllü bir ifade verdiğini, araçta bulunan uyuşturucu maddelerin birlikte içmek için maksadıyla GKRY’den zanlı tarafından alındığı, sonrasında zanlıya ait araçla birlikte kaçak yollardan KKTC’ne geldiklerini, gerek GKRY bölgesinde gerekse KKTC’de uyuşturucuların bir kısmını birlikte içtikleri yönünde ifade verdiğine dikkat çeken tanık polis, çantası olmadığı nedeniyle uyuşturucu maddelerin kendine ait çantaya konduğu yönünde de beyanda bulunduğunu söyledi.

Yine bugün itibarıyla zanlının da polise gönüllü bir ifade verdiğini, kendisinin GKRY den zorla getirildiğini ve bahse konu uyuşturucu maddeleri hiç görmediği yönünde zanlının beyanda bulunduğuna değinen tanık polis, işlemiş olduğu suçlarla ilgili kendisine okunan yazılı dava tebliğine zanlının “imzalamak istemiyorum” şeklinde yanıt verdiğini belirttikten sonra yargılanmaktan kaçma ihtimali yüksek olması nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının 1 ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler polisin talebini uygun buldu ve ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her ne şartlarda olursa olsun bir ay’ı geçmemek kaydıyla zanlının hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)