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Cezaevine gönderildi

Güzelyurt-Mevlevi kavşağında yapılan kontrolde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Murat Yıldırım bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 18:07
Cezaevine gönderildi

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt-Mevlevi kavşağında yapılan kontrolde tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Murat Yıldırım bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, zanlının Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf suçlarına methaldar olduğunu belirtti. Polis, 04.09.2021 tarihinde saat 23.20 raddelerinde Güzelyurt-Mevlevi kavşağında bir polis ekibi tarafından avcı kontrolü yapıldığı bir esnada, Lefkoşa istikametinden Güzelyurt istikametine ZMU 176 plakalı araçla seyir halinde olan Gemikonağı'nda sakin zanlının kontrol maksatlı durdurulduğunu belirtti. Polis, müteakiben zanlının üzerinde ve konu araçta yapılan aramada, giymekte olduğu pantolonun sol ön cebinde şeffaf naylon içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış olup zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis, 05.09.2021 tarihinde 01.15-01.30 saatleri arasında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görevli bir polis ekibi tarafından, Zanlının kalmakta olduğu ikametgahında huzurunda mahkeme emri ile yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda ve temin edilen Gönüllü ifadesinde, tasarrufunda bulunan söz konusu uyuşturucu maddeyi, olay günü Güzelyurt'ta aranan bir şahıstan 200 TL karşılığında 1 gram olarak aldığı ve içerisinden bir miktarını bir sigara yapıp içtiği tespit edildiğini söyledi. Zanlının 3 gündür tutuklu olduğunu, bu süre içerisinde soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı bir ayı geçmeyecek bir şekilde cezaevine gönderdi.

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