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Cezaevine gönderildi

13 Ağustos 2021 Cuma 22:38
Cezaevine gönderildi

GÜVERCİNLİK SANAYİ BÖLGESİNDEKİ DEPOYU KUNDAKLAYAN A.K TUTUKLU YARGILANMAK ÜZERE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

31.07.21 tarihinde Güvercinlik sanayi bölgesinde Mehmet Bebek’e ait depo içerisindeki eşyaları benzin dökmek suretiyle ateşe veren ve çıkan yangın sonucu depo içerisinde bulunan 5 milyon TL değerindeki muhtelif marka ve modellerde 58100 adet ayakkabı ile 4 bin 700 parça konfeksiyon ürününün yanarak kül olması ile ilgili incelenen kamera görüntülerinden tespit edilerek Girne’ de tutuklana zanlı Ali Keskin tutuksuz yargılanmak üzere merkezi ceza evine gönderildi.

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Kundaklama suçundan Girne’de tespit edilerek tutuklanan ve 02.08.21 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 3 gün, 05.08.21 tarihinde ise 8 gün tutukluluk emri temin edilen zanlı bugün 13.08.21 tarihinde yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak yargılanıncaya değin hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren tanık polis olgularla ilgili bilgi vermek suretiyle anımsatma yaptı. Tanık polis şahadetinde zanlının 31.07.21 tarihinde saat 23.45 raddelerinde Güvercinlik sanayi bölgesinde Mehmet Bebek’ e ait kilitli deponun kundaklandığını ve depo içerisindeki eşyaların çıkan yangın sonucu yandığı hususunda alınan şikâyet üzerine tahkikata başlandığını söyledi. Sürdürülen tahkikat ve incelenen kamera görüntülerinden zanlının tespit edilerek Girne’ de tutuklandığını belirten tanık polis, gönüllü ifade vermek ve arkadaş kurbanı oldum diyerek itirafta bulunan zanlının olay esnasında giydiği elbiseleri, kullandığı çakmağı ve aracının emare alındığını söyledi.

Bir otelin gazinosunda şoför olarak çalışan ve çalışma izninin hitam bulması nedeniyle kaçma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çeken tanık polis, zanlının ileride yargılanmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve talep edilen tutukluluğu değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her ne şartlarda olursa olsun 3 ay ’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)

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