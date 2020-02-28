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Cezaevine gönderildi

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalan zanlı Engin Önen teminata bağlamak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Cezaevine gönderildi

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalan zanlı Engin Önen teminata bağlamak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Şubat 2020 Cuma 14:43
Cezaevine gönderildi
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Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken yakalan zanlı Engin Önen teminata bağlamak üzere bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Engin Önen’in 24.02.2020 tarihinde saat 10.35’te Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada narkotik köpeğinin üzerine tepki vermesiyle tasarrufunda iki gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Sevinç, zanlının aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının turist olduğunu belirterek, zanlının yargılanıncaya değin 25 günü aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 25 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
UyuşturucuEngin Önen
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