Cezaevinden çıktı, gecesi hırsızlık yapmaya çalıştı…

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da faaliyet gösteren “World Star Betting” isimli iş yerine hırsızlık amacıyla girmeye çalışırken yakalanan Kırgızistan uyruklu Zhoomart Bolotbek Uulu tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı…

Mağusa’da faaliyet gösteren “World Star Betting” isimli iş yerinde çalıştığı dönemde konu iş yerine ait 22 bin 500 TL’yi sirkat eden ve mahkeme tarafından teminata bağlanan ancak bağlandığı teminat şartlarını yerine getiremeyerek hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen zanlı Zhoomart Bolotbek Uulu, cezaevinden çıkar çıkmaz hırsızlık amacıyla ayni iş yerine girmeye çalıştı. Tasarrufundaki anahtarla konu iş yerinin muhasebe ofisini açmaya çalışırken suçüstü tespit edilen zanlı Uulu tutuklandı. Zanlı Uulu, bugün “Suç işlemeye teşebbüs” suçlamasıyla Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık için muhasebe ofisine girmeye çalıştı…

Meselenin tahkikat memuru, Emin Özbilen, zanlı Zhoomart Bolotbek Uulu’nun, 12 Şubat 2019 tarihinde saat 01:55’te Alasya Park Blok 6 Daire 11 adresindeki “World Star Betting Ltd.” isimli şirkete ait muhasebe ofisine hırsızlık yapmak amacıyla daha önceden konu iş yerinde çalıştığından dolayı kendisinde bulunan ana giriş kapısının anahtarı ile açıp içeriye gireceği esnada suçüstü tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Zanlının tasarrufunda 1 adet demir levye, 1 adet konu daireye ait ana giriş kapısının anahtarı ve asansör kartı bulunduğunu belirten Özbilen, konu malzemelerin emare alındığını söyledi. Özbilen, zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve konu iş yerine hırsızlık amacıyla girmek istediğini itiraf ettiğini açıkladı.

Cezaevinden çıkar çıkmaz…

Tahkikat memuru Emin Özbilen, zanlının 11 Şubat 2019 tarihinde daha önceden işlemiş olduğu “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan dolayı hükümsüz tutuklu olarak bulunduğu cezaevinden teminat şartlarını yerine getirerek serbest kaldığını açıkladı. Serbest kaldığı günün gecesinde yine daha önceden çalışmış olduğu ve “Müstahdem tarafından sirkat” suçunu işledikten sonra cezaevine gittiği “World Star Betting” isimli iş yerinde suç işlemeye teşebbüs ettiğini belirten Özbilen, zanlının KKTC’de herhangi bir statüsünün, kalacak yerinin ve geçimini sürdürecek bir işinin olmadığını ifade etti. Özbilen, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlının davaları görüşülünceye değin 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesini talep etti.

Bu kez yargılanmayı cezaevinde bekleyecek…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Zhoomart Bolotbek Uulu’nun davaları görüşülünceye değin 2 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Çalıştığı dönemde 22bin 500 TL çalmıştı…

Zanlı Zhoomart Bolotbek Uulu, Uulu’nun 11 Ağustos 2018-26 Aralık 2018 tarihleri arasında çalışmakta olduğu “World Star Betting Ltd.” isimli iş yerine ait toplam 22 bin 500 TL parayı, iş

yerinin Tuzla ve İskele şubelerine götürmek amacıyla iş yeri muhasebesinden almış ancak konu paraları sirkat ederek bette harcamıştı. “Müstahdem tarafından sirkat” suçundan dolayı 11 Ocak 2019 tarihinde Mağusa Kaza Mahkemesine çıkarılarak teminata bağlanan ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı, hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmişti.