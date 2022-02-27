Cezaevinden çıkan market hırsızı suçüstü yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sürekli marketlerden hırsızlık yaparken yakalanan ve yargılanan zanlı Hüseyin Özvurulmuş cezaevinden daha yeni çıkmasına rağmen yeniden marketten hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Vasvi Özbey olayla ilgili bulguları aktardı. Özbey huzurda bulunan zanlı Hüseyin Özvurulmuş’un 26 Şubat 2022 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Lefkoşa Ortaköy Lemar Süpermarkette, market içerisinden toplam değerleri 5.561.83 TL olan muhtelif gıda malzemeleri, muhtelif alkollü içecek ve muhtelif kişisel bakım ürünlerini alıp ödeme yapmadan market dışına çıktığı sırada güvenlik görevlileri tarafından durdurulduğunu ve polise bilgi verildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak olay yerine gidildiğini ve zanlının suçüstü tutuklanıp Lefkoşa Merkez karakoluna getirildiğini burada yapılan sorgusunda suçunu itiraf edici gönüllü ifade verdiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadenin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.