Cep telefonu bulunamadı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de arkadaşının cep telefonu çalan Sinan Akyol, tutuklanarak bugün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis, zanlının 7 Temmuz 2019 tarihinde saat 11.00 sıralarında arkadaşı H.M.’ye ait Bin 100 TL değerindeki cep telefonunu kullanmak için istediğini ancak aldığı telefonu geri vermediğini söyledi.

Polis, zanlının telefonu arkadaşından aldıktan sonra koşarak kaçtığını ifade etti. Zanlının dün tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden polis, söz konusu cep telefonunun henüz tespit edilemediğini söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.