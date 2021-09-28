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Cemaliye Mutlu tutuksuz yargılanacak

Ülkede infialle neden olan sahte aşı işlemleri ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan zanlı Cemaliye Mutlu teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Eylül 2021 Salı 14:45
Cemaliye Mutlu tutuksuz yargılanacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Feyyaz İneci, zanlı Cemaliye Mutlu’nun Sahte resmi evrak düzenleme, tedavüle sürmek suçuna methaldar olduğunu belirtti.

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Polis, Haziran ve Eylül ayları arasında Global Development Eğitim ve Danışmanlık Şirketi’nde aşı bilgi sistemine kayıt görevi yapan zanlı Cemaliye Mutlu’nun aşı olmayan birçok şahsa maddi menfaat karşılığında çift aşı olmuş gibi kayıt yaptığı yönünde bilgi elde edildiğini ve bu yönde soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının ayni gün itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, elde edilen ilk şahadetin zanlının bu suçu işlediği yönünde olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, mesele ile ilgili zanlının etki edeceği soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispati vücutta bulunması 20 bin TL nakdi teminat yatırması, 2 kefilin 100 bin TL kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cemaliye Mutlu
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