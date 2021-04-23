banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
13 Milyon TL’nin hesabını soracak babayiğit var mı?
13 Milyon TL’nin hesabını soracak...
Çözüm için daha ne yapalım
Çözüm için daha ne yapalım
Koca bir aldatmaca
Koca bir aldatmaca
Bekleyen günden konumuz: Ç-128
Bekleyen günden konumuz: Ç-128
banner376

Çek hırsızları 5 gün daha poliste tutuklu kalacak

Lefkoşa’da çalmış oldukları çekleri tedavüle sürdükleri gerekçesi ile tutuklanan zanlılar Aliye Kılıç, Onur Dikyar yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlılarla birlikte ilk etapta tutuklanan Hülya Yıldız ise suçla bağlantısı görülmediğinden serbest bırakıldı.

23 Nisan 2021 Cuma 11:10
Çek hırsızları 5 gün daha poliste tutuklu kalacak
banner337

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı.

Çelik huzurda bulunan zanlıların 16 Nisan 2021 tarihinde saat 09.00-17.00 saatleri arasında Gaziveren’ de ikametgâhın yatak odası içerisinde bulunan aynı yerde sakin B.Ç’ye ait ısdar edilmiş çek defteri içerisinden 5 adet boş çek yaprağı Lefkoşa’ da sakin Aliye KILIÇ tarafından sirkat edildiğini belirtti.

banner341
Polis sirkat edilen 1 adet çek yaprağının Lefkoşa’ da zanlı Onur DİKYAR ve Aliye KILIÇ tarafından henüz tespit edilemeyen meblağ yazılıp tedavüle sürüldüğünü mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların tutuklandığını yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edileceğini ayrıca tedavüle sürülen çek yaprağının arandığını belirtti.

Polis ilk etapta alınan 1 günlük tutukluluk süresinde zanlıların telefonlarının incelenmek üzere data incelemeye gönderildiğini ayrıca vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edilmesine başlandığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 5 gün daha poliste tutuklu kalmasın talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
ÇEK HIRSIZLIĞIAliye KılıçOnur Dikyar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İnsan kaçakçıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
İnsan kaçakçıları 3 gün poliste tutuklu kalacak
17 kişi hakkında yasal işlem!
17 kişi hakkında yasal işlem!
Çarşafları bağlayarak aşağı inmek istedi!
Çarşafları bağlayarak aşağı inmek istedi!
Müstahdem tarafından hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini
Müstahdem tarafından hırsızlık ve sahtekarlıkla para temini
Seri hırsız yakalandı!
Seri hırsız yakalandı!
Girne'de uyuşturucu operasyonu
Girne'de uyuşturucu operasyonu
Satmak için uyuşturucu alan 2 şahsa ağır ceza mahkemesinden 18 ay hapis cezası
Satmak için uyuşturucu alan 2 şahsa ağır ceza mahkemesinden 18 ay hapis cezası
Uyuşturucuya 1 ay hapislik
Uyuşturucuya 1 ay hapislik
Dündar Salderay 8 ay hapis yatacak
Dündar Salderay 8 ay hapis yatacak
Hasan Serkan Gün 3 buçuk yıl hapis yatacak
Hasan Serkan Gün 3 buçuk yıl hapis yatacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim