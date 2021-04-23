Çek hırsızları 5 gün daha poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Erkan Çelik olayla ilgili bulguları aktardı.

Çelik huzurda bulunan zanlıların 16 Nisan 2021 tarihinde saat 09.00-17.00 saatleri arasında Gaziveren’ de ikametgâhın yatak odası içerisinde bulunan aynı yerde sakin B.Ç’ye ait ısdar edilmiş çek defteri içerisinden 5 adet boş çek yaprağı Lefkoşa’ da sakin Aliye KILIÇ tarafından sirkat edildiğini belirtti.

Polis sirkat edilen 1 adet çek yaprağının Lefkoşa’ da zanlı Onur DİKYAR ve Aliye KILIÇ tarafından henüz tespit edilemeyen meblağ yazılıp tedavüle sürüldüğünü mahkemeye aktardı.

Polis zanlıların tutuklandığını yapmış oldukları beyanların teyit ve tekzip edileceğini ayrıca tedavüle sürülen çek yaprağının arandığını belirtti.

Polis ilk etapta alınan 1 günlük tutukluluk süresinde zanlıların telefonlarının incelenmek üzere data incelemeye gönderildiğini ayrıca vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edilmesine başlandığını belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 5 gün daha poliste tutuklu kalmasın talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlıların soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.