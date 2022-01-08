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Çatalköy'de uyuşturucu operasyonu

Çatalköy'de gerçekleştirilen Çatal operasyonunda bulunan uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Peter Ogbonna ve Esther Chıkwado Ejemba mahkemeye çıkarıldı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 17:16
Çatalköy'de uyuşturucu operasyonu

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Çatalköy'de gerçekleştirilen Çatal operasyonunda bulunan uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Peter Ogbonna ve Esther Chıkwado Ejemba mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı. Bayram 7 Ocak 2022 tarihinde saat 18:30 raddelerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Çatalköy-Girne’de Malazgirt Sokak üzerinde şüpheli vaziyette görülen Girne’de sakin Peter Ogbonna Obasi’nin tasarrufunda yaklaşık 12 gram ağırlığında satışa hazır bir vaziyette Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak zapt edilmiş ve suç üstü hali gereği tutuklanmış olup akabinde Alsancak-Girne’de Pine Bay Tatil köyü 820 numaralı adresinde mahkeme emri ile yapılan arama neticesinde 6 adet dıştan kahve renkli koli bandı ile sarılmış yaklaşık 200 gram ağırlığında satışa hazır Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 40 gram ağırlığında satışa hazır Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, 1 adet üzerinde “Prıngless” yazılı kutu içerisinde satışa hazır vaziyette 97 adet yaklaşık 60 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve metal kutu içerisinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7300 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt edilmiştir. Polis olayın akabinde meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen Esther Chıkwado Ejemba'da tutuklandı. Polis mesele ile ilgili olarak zanlıların yapmış oldukları beyanların araştıralacağını emare olarak alınan maddelerin tahlile gönderileceğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Peter OgbonnaEsther Chıkwado EjembaUyuşturucu
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