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Casinodan 1 milyon 750 bin TL çalmışlardı cezaları belli oldu!

Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da kasiyer olarak çalışan ve bir milyon 750 bin lira çaldığı ortaya çıkan Turgut Katırcı ile suç ortağı Arda Genç hakkındaki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 2’şer yıl hapse mahkûm edildi.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 20:08
Casinodan 1 milyon 750 bin TL çalmışlardı cezaları belli oldu!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de faaliyet gösteren Les Ambassadeurs Casino’da kasiyer olarak çalışan ve bir milyon 750 bin lira çaldığı ortaya çıkan Turgut Katırcı ile suç ortağı Arda Genç hakkındaki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar 2’şer yıl hapse mahkûm edildi.

Kararda sanıkların lehine olan unsurlar hafifletici etken olarak değerlendirildi.

Sanıkların genç ve sabıkasız olmaları, davalarını kabul ederek, adaletin erken tecellisine katkı koymaları lehlerine değerlendirildi.

Ağır ceza heyeti, sanıkların yargılandıkları ‘müstahdem tarafından sirkat’ suçunun ciddi ve vahim suç olduğuna vurgu yaptı.

Heyet, bu tür suçların toplumda yaygınlaşma eğilimi gösterdiğini, ticari hayatı olumsuz etkilediğini, işçi ile işveren arasındaki güveni sarstığını belirtti.

Ağır ceza heyeti, sanıklar hakkında ceza verilirken hafifletici etkenleri de ele aldıklarını vurguladı. Heyet, sanıkları yargılandıkları davalardan suçlu bulup 2’şer yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

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