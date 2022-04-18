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Casino içinde düşürülen cüzdanı aldı!

Girne'de faaliyet gösteren Liman Casino isimli işletmede bir kadının düşürmüş olduğu cüzdanı alan zanlı Ümit Güzel kameralardan tespit edilerek tutuklanmasının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 09:22
Casino içinde düşürülen cüzdanı aldı!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Girne'de faaliyet gösteren Liman Casino isimli işletmede bir kadının düşürmüş olduğu cüzdanı alan zanlı Ümit Güzel kameralardan tespit edilerek tutuklanmasının ardından mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Berro olayla ilgili bulguları aktardı. Berro huzurda bulunan zanlı Ümit Güzel'in 15 Nisan 2022 tarihinde Girne'de faaliyet gösteren Liman Casino isimli işletmede bir kadının düşürmüş olduğu cüzdanı alarak sirkat ettiğini söyledi. Polis zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandığını ve yapmış olduğu beyanlarda konu cüzdanı alarak tuvaletlere bıraktığı iddiasında bulunduğu ve bu iddiaların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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