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Çalıştığı restoranda zimmetine para geçiren şahıs tutuksuz yargılanacak

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:07
Çalıştığı restoranda zimmetine para geçiren şahıs tutuksuz yargılanacak
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27.11.2020 – 01.12.2020 tarihleri arasında Gazimağusa’da bir üniversitenin restoran bölümünde asistan olarak görev yaptığı esnada müşteriye satılan yemekler karşılığında fatura kesmeyip 895.50 TL parayı tasarrufuna geçirip sirkat eden Azerbaycan uyruklu Ergun Bayramlı, 10.05.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandı ve 11.05.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 12.05.21 tarihinde müstahdem tarafından sirkat suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren polis memuru Hasan Derman yemin altında verdiği şahadette, zanlının 27.11.20 – 01.12.20 tarihleri arasında çalışmakta olduğu bir üniversitenin restoran bölümünde satışını yaptığı yemekler karşılığında müşteriye fatura vermemek suretiyle 895,50 TL parayı kasaya yatırmadığını ve sirkat ettiğini söyledi.

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Olayın 13.04.21 tarihinde polise rapor edildiğine değinen tanık polis, aranmakta olan zanlının 10.05.21 tarihinde tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Zanlıya tasarrufuna geçirip sirkat ettiği 523.50 ve 372 TL meblağ ile ilgili 2 dava getirildiğini belirten tanık polis, zanlının suçlamaları kabul etmediğini, ifade vermediğini, sadece “ne kadarsa ödeyim” demek suretiyle sözlü beyanı olduğunu söyledi.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlının etki etme imkânı olmadığını belirten tanık polis ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şehadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 7000 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ergun Bayramlı
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