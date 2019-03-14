Çalışmakta olduğu lahmacun dükkanında hırsızlık yaptı

ÇALIŞMAKTA OLDUĞU LAHMACUN DÜKKANINDA HIRSIZLIK YAPTI

Çalışmakta olduğu lahmacuncu dükkânındaki para kasasından 250 TL nakit para çalarak sirkat suçunu işleyen İ. Ç şikâyet üzerine 13 Mart 2019 tarihinde Polis tarafından tutuklandı. 14 Mart 2019 tarihinde Gazimağusa Kaza Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı teminata bağlandı. Olguları mahkemeye aktaran tahkikat memuru Osman Üreten zanlının çalıştığı işyerindeki para kasasından 5.3.19 tarihinde 250 TL para sirkat ettiğine dair alınan şikâyet üzerine 13.3.19 tarihinde işyerindeki kamera kayıtlarından zanlının bahse konu suçu işlediğini tespit ederek tutukladığını belirtti. KKTC de çalışma izni ile bulunan zanlının çalışma izninin iptal edilmesi için işyeri tarafından yetkili makamlara bilgi verildiğine de değinen Üreten suçunu kabul eden zanlı aleyhine tanzim edilen dosyanın tamamlandığı cihetle teminata bağlanmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu Polise teslim etmesi. 7000 TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kişinin zanlı lehine 75000 TL şahsi kefalet imzalaması ve haftada 2 gün en yakın Polis karakoluna ispat-ı vücut etmesi şartı ile serbest kalmasını emretti. (MHA)