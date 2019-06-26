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Çalıntı araç çetesi olayında itfaiye memuru tutuksuz yargılanacak

Çalıntı araç çetesi olayında itfaiye memuru tutuksuz yargılanacak

26 Haziran 2019 Çarşamba 16:03
Çalıntı araç çetesi olayında itfaiye memuru tutuksuz yargılanacak

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güney Kıbrıs’tan çalıntı araçların KKTC’ye geçirilerek parçalanması olayı ile ilgili polis ekiplerinin soruşturması devam ederken, yürütülen soruşturmada araç çetesine Beyarmudu’nda yasa dışı yollardan Güney ve Kuzey arasında geçişleri konusunda yardımcı olduğu tespit edilerek tutuklanan itfaiye memuru Hasan Karabıyıklı dün Askeri Mahkeme’ye çıkarıldı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Löğmen Yücetürk, 11 Haziran 2019 tarihinde Mağusa’da meydana gelen “Çalmak niyetiyle mal kaçırma” ve “Telefonda tacizlik” suçlarıyla ilgili olarak zanlı Hasan Karabıyıklı’nın telefonunda Marwan Ahbash’la Whatsapp yazışmalarının bulunduğunu belirtti. Polis, meseleyle ilgili olarak Motaz Malawaj ve Salem Mohamde Gassim’in, Marwan Ahbash’ın yönlendirmesiyle zanlının kullanımındaki araçla 2019 Haziran tarihinde yasadışı olarak Güney Kıbrıs’a gitmelerine yardımcı olduğunu söyledi. Polis, zanlının 5 Haziran’da ilgili iki kişinin yasadışı yollardan askeri yasak bölgeyi ihlal edip, güneye gitmelerine yardımcı olduğunu yine 8 Haziran’da KKTC’ye gelmelerini sağladığını belirtti. Polis, Motaz Malawaj ve Salem Mohamde Gassim’in gönüllü ifade verdiğini ve iki zanlının, zanlı Karabıyıklı’nın poliste emare olan arabasını tanıdıklarını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının Geçitkale İtfaiye Şubesi’nde itfaiyeci olarak görev yaptığını, Beyarmudu’nda yaşadığını ve KKTC vatandaşı olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yargılanıncaya değin haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı bir kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması ve yurtdışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Hasan KarabıyıklıAraçHırsızGüney Kıbrıs
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