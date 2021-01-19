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Çalınan para henüz bulunamadı

Girne’de meydana gelen sirkat suçlamasıyla tutuklanan Burak Aksoy, bugün mahkemeye çıkarıldı.

19 Ocak 2021 Salı 17:46
Çalınan para henüz bulunamadı
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen sirkat suçlamasıyla tutuklanan Burak Aksoy, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Olgun Arkan, zanlının sirkat suçlamasıyla tutuklandığını ifade etti. Polis memuru Olgun Arkan, zanlının zanlının 14-17.01.2021 tarihleri arasında,  Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde bulunan yurtta birlikte kaldığı oda arkadaşı Murat Tatlı’nın valiz içerisinde muhafaza edilen adı edilene ait 19,165 TL nakit parayı çaldığını söyledi. Olayın 18 ocak tarihinde kendilerine bildirildiğini kaydeden polis, soruşturma kapsamında zanlının gözaltına alındığını ifade etti. Polis, zanlının ifade verdiğini, beyanlarının araştırılacağını, ayrıca çalınan paranın henüz bulunamadığını belirterek, soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutukluluk talep etti.

Yargıç Özge Uğraşın, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Burak Aksoy
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