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Çaldığı telefonları satıyorken yakalandı

Çaldığı telefonları satıyorken yakalandı

24 Şubat 2019 Pazar 16:40
Çaldığı telefonları satıyorken yakalandı

Çaldığı telefonları satıyorken yakalandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 22 - 23 Şubat tarihlerinde, saat 20.00 ile 04 15 arasında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan teknik servis isimli iş yerinin kapısını kırıp içeriden hırsızlık yapan zanlı Hüseyin Akgül tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mustafa Yaşaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Yaşaroğlu huzurda bulunan zanlı Hüseyin Akgül’ün 22 - 23 Şubat tarihlerinde, saat 20.00 ile 04 15 arasında Atatürk Caddesi üzerinde bulunan teknik servis isimli iş yerinin kapısını kırıp içeriden toplam değerleri 10 bin TL olan 6 adet telefonu sirkat edip, yine aynı yerden çıkış yaptığını söyledi. Polis zanlının söz konusu telefonları 23 Şubat 2019 tarihinde Lefkoşa'da bir telefoncuya satmak istediği esnada suçüstü tespit edilip tutuklanadığını meseleyle ilgili soruşturmanın henüz yeni başladığını belirterek alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının aktarmış olduğu olgular ışığında soruşturmanın selamaeti için ilk etapda 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Şerife Katip Kır zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Son Güncelleme: 24.02.2019 17:51
Anahtar Kelimeler:
TelefonHırsızlıkHüseyin Akgül
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