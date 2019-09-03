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Çaldığı parayı kumara yatırdı!

Çaldığı parayı kumara yatırdı!

03 Eylül 2019 Salı 15:14
Çaldığı parayı kumara yatırdı!

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çalışmış olduğu firma adına satışını yaptığı ürünlerin parasını şirket muhasebesine vermeyerek zimmetine geçiren zanlı Mustafa İlteralp bugün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Hamza Tarman, olayla ilgili bulguları aktardı. Tarman huzurda bulunan zanlı Mustafa İlteralp’in çalıştığı Semson Ticaret isimli işyerinde Lefkoşa, Girne ve Mağusa’da hastanelere satışını yaptığı tıbbi ameliyat malzemelerinden temin ettiği toplam 343 bin TL’yi sirkat ettiği gerekçesiyle tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının gönüllü ifade verip söz konusu parayı kumarda kaybettiğini söylediğini ancak tasarrufunda bulunan ve Casinolara ait cartlarda sanığın para kazandığına dair bulgular tespit edildiğini söyledi. Polis, mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa İlteralpPara
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