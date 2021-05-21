Çaldığı bisikleti sosyal medyada satışa koyunca yakalandı

Çaldığı 800 TL değerindeki bisikleti sosyal medya üzerinden satışa koyan Kamerun uyruklu Ngesi Tsenwi (E-19) yakayı ele verip tutuklandı. Tutuklanan zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 01.11.2020 tarihinden beri KKTC’de kaçak olduğu da tespit edildi.

Zanlı bugün 21.05.21 tarihinde sirkat ve izinsiz ikamet suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak hükümsüz tutuklu olarak bir ay süre ile merkezi cezaevine gönderildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Kıvanç Özoğlu, zanlının 17-19 Nisan 2021 tarihleri arasında Gazimağusa’da bir apartmanın önünde durmakta olan ve A.L.A.B.G’ye ait 800 TL değerinde Hmax F marka kilitsiz bisikletini sirkat ettiğini söyledi.

Zanlının sirkat ettiği bisikleti sosyal medya üzerinden satışa koyması ve müşteki tarafından fark edilip polisi haberdar etmesi üzerine 20.05.21 tarihinde söz konusu bisikletin zanlının tasarrufunda bulunduğunu, emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirten tanık polis, sözlü beyanda bulunmak üzere zanlının suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Ayni gün yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 01.11.2020 tarihinden itibaren KKTC’de yasal statüsü olmaksızın ikamet ettiğinin de tespit edildiğine dikkat çeken tanık polis, zanlıya bugün itibarıyla yazılı dava tebliği edildiğini ve zanlının kabul ederim şeklinde cevap verdiğini söyledi.

Tahkikatın tamamlandığına değinen tanık polis, ikamet izni olmayan zanlının serbest kalması halinde ayni suçu işlemeye devam edecek olması nedeniyle ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla ve her hâlükârda bir ay’ı geçmemek kaydıyla hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmesi yönüne emir verdi.(MHA)