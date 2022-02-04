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Çaldığı bilgisayarı satmak istedi, yakalandı

Lefkoşa’da sirkat meselesinden tutuklanan zanlı Junior Thierry Makan Agbor bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

04 Şubat 2022 Cuma 15:43
Çaldığı bilgisayarı satmak istedi, yakalandı

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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da sirkat meselesinden tutuklanan zanlı Junior Thierry Makan Agbor bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Emir Ahmet olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Junior Thierry Makan Agbor " Sirkat" suçundan methaldar olduğunu belirtti. Polis, 12.10.2020 tarihinde Şht.H. Akdeniz Sokak Blok 17 d.43 adresinde park halinde bulunan Hamitköy'de sakin Alkın Emir'e ait NE 917 plakalı Nissan Juke marka araç içerisinden Lenovo marka V310 model laptobunu sirkat ederek Mağusa'da faaliyet gösteren" Techno Asya" isimli bilgisayar dükkanında konu bahsi Laptobu satmak istediğini belirtti. Polis, dükkân sahibinin durumu fark edip şüphelenmesi üzerine polis arayacağını belirttiğini ve zanlının dükkândan hızlıca kaçtığını anlattı. Polis, zanlının 03.02.2022 tarihinde Ercan Havalimanından çıkış yapmak istediği esnada görevli polisler tarafından tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, tahkikatın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğundan tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Junior Thierry Makan Agbor
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