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Çaldığı araçla hırsızlık yapmaya gitti

Lapta’da çaldığı araç ile Çatalköye giden ve orada 2 farklı eve girerek hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Yusuf Mert bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 17:14
Çaldığı araçla hırsızlık yapmaya gitti

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Lapta’da çaldığı araç ile Çatalköye giden ve orada 2 farklı eve girerek hırsızlık yaptığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı Yusuf Mert bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Dağdelen olayla ilgli bulguları aktardı. Dağdelen huzurda bulunan zanlı Yusuf Mert’in “Ev Açma, Sirkat Ve Mülke Tecavüz, İkametgâhtan Sirkat Ve Sirkat” suçlarına methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının ilk önce 14 Ocak 2022 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Lapta’da sakin zanlı Yusuf Mert’in Çatalköy’de, Beşparmaklar caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Kıb-Et” isimli fabrikanın güney kısmında çalışır vaziyette bulunan Lefkoşa’da sakin C.H’ye ait PJ 391 plakalı Ford Ranger marka aracı, mal sahibinden izinsiz olarak alarak yaklaşık 1 km kullandıktan sonra Çatalköy’de, Zafer sokak üzerinde aracı terk ederek, 5000 TL değerindeki araç anahtarlarını sirkat ettiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının daha sonra  14 Ocak 2022 tarihinde saat 12.00 raddelerinde zanlı Yusuf Mert’in Çatalköy  adresinde sakin E.D’ye ait ikametgahın güneye bakan açık vaziyetteki yatak odasının camından içeriye girerek, yatak üzerinde duran bayan çantası içerisindeki cüzdanda muhafaza edilen toplam 250 TL nakit parayı sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının ayrıca 14 Ocak 2022 tarihinde 12.30-15.30 saatleri arasında Çatalköy, adresinde sakin P.J.P’ye ait ikametgâhın doğuya bakan kapalı fakat kilitsiz durumdaki salon penceresinden giriş yaptıktan sonra salondaki raf üzerinde bulunan Samsung marka cep telefonu kutusunda muhafaza edilen 1500 TL nakit parayı sirkat ettikten sonra aynı yerden çıkış yaptığını belirtti. Polis yapılan şikâyetler üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlı Yusuf Mert’in kimliğinin tespit edilmesi üzerine derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis zanlının tutuklanmasının ardından ikametgâhında yapılan aramada söz konusu aracın anahtarlarının bulunduğunu ayrıca üzerinde 160 TL para bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının gönüllü ifade verdiğini geriye kalan parayı harcadığı itirafında bulunduğunu belirtti. Polis memuru Mehmet Dağdelen mesele ile ilgili olarak zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiği ayrıca aranan emareler olduğunu belirterek ilk etapda zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Yusuf Mert
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