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BRT Müdürü Özkurt'un kararı değişmedi

Seçim ve Halk Oylaması’na aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle 2 ay hapis cezası alan Brt Müdürü Meryem Özkurt, bugün kararı için İstinaf Mahkemesi’ne çıkarıldı. İstinaf Mahkemesi, Özkurt’a verilen kararı onadıklarını açıkladı.

01 Temmuz 2022 Cuma 17:42
BRT Müdürü Özkurt'un kararı değişmedi

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Seçim ve Halk Oylaması’na aykırı harekette bulunduğu gerekçesiyle 2 ay hapis cezası alan Brt Müdürü Meryem Özkurt, bugün kararı için İstinaf Mahkemesi’ne çıkarıldı. İstinaf Mahkemesi, Özkurt’a verilen kararı onadıklarını açıkladı.

İstinaf Mahkemesi’nde görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı Behrat Mavioğlu, 2 ay hapislik süresinin alenen az olduğunu, Meryem Özkurt’un avukatı Salih Can Doratlı cezanın alenen fahiş olduğunu savunmuştu.  İstinaf Mahkemesi, alt mahkemenin ceza kararında hata yapmadığını ve kararı onadıklarını açıkladı. Özkurt, Yüksek Seçim Kurulu’nun Ekim 2020 tarihinde Geçitköy’deki açılışı ve Kapalı Maraş’taki yayının durdurulmasını istemiş, yayını durdurmayıp, YSK’nın ihtarına da uymamıştı. Lefkoşa Ceza Mahkemesi’nde Yargıç Mine Ozankaya’nın huzurunda dün itham edilen Meryem Özkurt, suçlamaları kabul etmişti. Yargıç Mine Ozankaya, Meryem Özkurt’un Yüksek Seçim Kurulu’nun kararlarına aykırı harekette bulunup, dava konu suçları işlediğine değinmişti. Ozankaya, kamu görevinde bulunan kişilerin yasalara uymalarının önemine vurgu yapmıştı. Ozankaya, Seçim ve Halk Oylaması’na aykırı harekette bulunmanın 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğüne değinmişti. Ozankaya, seçimin Anayasal düzende yapılmasının önemine de vurgu yapıp, sanığa 2 ay hapis cezası verdiğini açıklamıştı.

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