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Bostancıoğlu 5 ay hapis yatacak

Bostancıoğlu 5 ay hapis yatacak

26 Şubat 2019 Salı 18:39
Bostancıoğlu 5 ay hapis yatacak

Bostancıoğlu 5 ay hapis yatacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Borcunu ödemediği gerekçesi ile O.T.’nin evine gizlice girerek laptopunu çalan Süleyman Bostancıoğlu aleyhindeki davada karar açıklandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nüvit Gazi Hacı, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip Kır ve Yargıç Hazal Hacımulla'nın baktığı davada sanık hakkındaki kararı Yargıç Kır okudu.

Yargıç Kır, sanığın Girne’de 31 Aralık 2018 tarihinde saat 01.30 sıralarında balkon kapısından O.T.’nin ikametgâhına girdiğini ve yatak odasında bulunan Laptop bilgisayarı çaldığını söyledi. Kır, olayın ardından tutuklanan sanığın ifadesinde O.T.’nin kendisine borcu olduğu gerekçesi ile bu suçu işlediğini aktardı. Kır, sanığın geceleyin ev açma ve sirkat suçlarından yargılandığını, bu tür suçların gün geçtikçe yaygınlaştığını ifade ederek, sanığın hürriyeti bağlayıcı ceza vermeyi uygun bulduklarını söyledi. Kır, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup 5 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
Süleyman BostancıoğluHırsızçaldıLaptop
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