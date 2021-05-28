Biri tutuklu, diğeri tutuksuz yargılanacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen yaralama meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Chınaza Ezeagwula ve Ochuko Kpemuekı bugün teminata maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Hüseyin Ergüleç, zanlı Chınaza Ezeagwula’nın 25.05.2021 tarihinde, saat 19.20 raddelerinde, Lefkoşa küçükkaymaklı'da, Vedia Barut sokak üzerinde bulunan Öztek 49 apt. d/10 adresinde bulunan ikametgâhın oturma odası içerisinde, Lefkoşa'da sakın tasarrufunda bulundurduğu toplam uzunluğu 28 cm ağız uzunluğu 17 cm olan bıçağı aralarında geçmişte husumet bulunan Ochuko Kpemuekı'nın boynunun sağ yan tarafına bir kez sallamak sureti ile 4 cm'lık yüzeysel kesi oluşmasına ve yaralanmasına sebep olduğunu belirtti. Polis, olay mahallinde kullanılan bıçağın tespit edilerek, emare olarak zapt edildiğini söyledi. Polis, Ochuko Kpemuekı’nin kavga sırasında cam parçası ile zanlı Chınaza Ezeagwula’yı parmağında kesi oluşmasına neden olup yaraladığını anlattı. Polis, aynı gün zanlıların derdest emri gereği tutuklandığını belirerek, yasal statüsü olmayan zanlı Chınaza Ezeagwula’nın tutuklu, öğrenci statüsündeki Ochuko Kpemuekı'nın tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadet veren Yargıç Temay Sağer, yasal statüsü olmayan zanlı Chınaza Ezeagwula’nın 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına, Ochuko Kpemuekı'nın ise 12 bin 500 TL nakdi teminat yatırması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.