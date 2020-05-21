Birbirlerini budama makası ve civili tahta ile darp ettiler

20.05.2020 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Yeşilyurt’ta İ. A.(E-27) ve H.A.(E-25), ikametgahının sınırında bulunan çitleri kestiği gerekçesi ile H.Ş.G.(E-72)’nin ikametgahının avlusuna girip mülküne tecavüz ettikten sonra, adı edileni darp etmişlerdir. H.Ş.G. kendisini darp eden H.A.’yı tasarrufunda bulundurduğu budama makası ile yaralarken, olay sırasında orada bulunan Z.G.(K-72) ise İ.A.’ya tasarrufunda bulunan üzeri çivili tahta vurmak suretiyle adı edileni darp etmiştir. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.