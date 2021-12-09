Bir kişi serbest bırakıldı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yüzlerce genci zehirlemek için satışa hazırlanan yaklaşık 2 buçuk milyon TL değerindeki uyuşturucuların “Bataklık” operasyonu kapsamında yakalanmasının ardından tutuklanan Sudem Önsal, Yasemin Girgin Esentürk, Aktan Naim Yıltan Birkaya, Murat Yıldırım, İbrahim Özyüksel, Mustafa Kavaz, Mehmet Sambar, Berat Görkem Yıldırım ve İrfan Hasret bugün teminat talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Meselede tutuklanan Yasemin Girgin Esentürk, bağı olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. 27.11.2021 tarihinde Yenikent-Gönyeli'de Yasemin Girgin Esentürk'ün ikametgâhında 11 adet üzerinde RR yazılı pembe renk uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, 72 adet üzerinde 130 yazılı sarı renk uyuşturucu madde olan hap, Sudem Önsal 'ın yatak odasında ise yaklaşık 15 gram ağırlığında pembe renk uyuşturucu olan toz madde, 30 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu madde Yenikent-Gönyeli adresindeki ikametgâhta ise yaklaşık 1 kilogram 365 gram ağırlığında Eroin türü uyuşturucu madde, yaklaşık 100 gram ağırlığında Methamphetamin türü uyuşturucu madde, 606 tam 320 adet yarım, 110 adet kırık parçalar ve yaklaşık 2 gram ağırlığında pembe renk MDMA türü uyuşturucu madde içeren haplar, bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, meseleye ile ilgili ve bağlantısı olduğu tespit edilen Sudem Önsal, Aktan Naim Yıltan Birkaya, Murat Yıldırım, İbrahim Özyüksel, Mustafa Kavaz ve Mehmet Sambar’ın tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili yapılan soruşturmalar ve araştırmalar sonucunda zanlı Berat Görkem Yıldırım'ın Sudem Önsal'dan 25-26.11.2021 tarihlerinde MDMA türü uyuşturucu madde içeren pembe renk haplar aldığının öğrenildiğini belirtti. Polis, 29.11.2021 tarihinde saat 14.15 Yenikent adresinde sakin Zanlı Berat Görkem Yıldırım’ın ikametgahı önünde tespit edilerek mahkeme emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, akabinde 14.20-14.50 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada kendisine ait yatak odasındaki komodinin üst çekmecesinde siyah renk tütün kılıfı içerisinde şeffaf naylon içerisinde 6 tam bir yarım üzerinde 130 yazılı sarı renk uyuşturucu madde içeren hap ve bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ağzı çıtçıtlı şeffaf naylonun bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak zanlıdan yapılan soruşturmalarda ve temin edilen gönüllü ifadesinde tasarrufunda bulunan sarı renk hapları 2021 Kasım ayı içerisinde, pembe renk hapları ise 25-26.11.2021 tarihlerinde Gönyeli'de Sudem Önsal'dan aldığı ve birçok kişiye satarak 2500 TL kazanç sağladığı 2000 TL'sini ise Sudem Önsal'a verdiği geri kalanını ise harcadığının öğrenildiğini anlattı. Polis, aynı gün mesele ile ilgili olarak yapılan araştırma ve soruşturmalarda Eylül 2021-27.11.2021 tarihlerinde İbrahim Özyüksel'in Lefkoşa'da almış olduğu 285 gram ağırlığındaki eroin türü uyuşturucu maddelere karşılık Kaan Taşken Önsal'ın alması için annesi Yasemin Girgin Esentürk'ün bankadaki hesabına 6 bin TL yatırdığını, zanlı İrfan Hasret'in birçok kez para yatırdığının öğrenildiğini belirtti. Polis, aynı gün saat 18:00'de zanlı İrfan Hasret’in, Yeşilyurt adresindeki ikametgahında tespit edilerek mahkemede emri gereği tutuklandığını ve 18:05-18:45 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunmadığını söyledi.

Polis, Sudem Önsal, Aktan Naim Yıltan Birkaya, Mehmet Sambar ve Berat Görkem Yıldırım’ın gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, Aktan Naim Yıltan Birkaya, Murat Yıldırım ve İrfan Hasret’in mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını, diğer zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti. Zanlıların avukatları tutuklu yargılanmaları talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, Aktan Naim Yıltan Birkaya, Murat Yıldırım ve İrfan Hasret’in yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunmaları, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber 2’şer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Yargıç Ozankaya diğer zanlıların ise 45 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemelerine emir verdi.