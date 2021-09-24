Bir kilo uyuşturucu madde zanlılarına 7 gün tutukluluk verildi

(24.09.2021 MHA) 21.09.21 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Beyarmudu – Türkmenköy kavşağı üzerinde Gazimağusa polis müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kullanımdaki araç içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 kilo ağırlığında madde bulunan Suriye uyruklu Omar Alabed (E-38), Almuata Sembellah Ahmad (E-23) ve Abdullah Mahrous suçüstü hali tutuklanmış ve 22.09.21 tarihinde gıyaplarında görüşülen duruşmada haklarında ikişer gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlıların bugün 24.09 21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla yeniden mahkeme huzuruna çıkmaları gerekirken zanlı 2’nin pozitif, zanlı 1 ve 2’nin de temaslı olmaları nedeniyle karantina altına alınmalarından dolayı Gazimağusa kaza mahkemesinde yapılacak duruşmaları halk sağlığı ve kamu menfaati bakımından iddia makamının talebi, savunma avukatlarının itirazda bulunmamaları ve yargıcın izin vermesiyle yine gıyaplarında görüşülerek tutukluluk süreleri yedişer gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, zanlıların pandemi nedeniyle karantinada olduklarını açıklaması sonrasında yargıcın izin vermesiyle duruşma zanlıların gıyabında yapıldı. Savcı yardımcısı Eser ol olguları aktarmak üzere polis memuru Nurettin Enginel’ i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, 21.09.21 tarihinde Beyarmudu bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal ederek KKTC’ye geçen zanlı 1’in kendisini bekleyen zanlı 2 ve zanlı 3 ile birlikte LH 364 plakalı araca binerek oradan ayrıldıkları yönünde alınan bilgi ışığında Gazimağusa polis bünyesinde bir operasyon yapıldığını söyledi.

Aynı gün bahse konu aracın Beyarmudu-Türkmenköy kavşağında Dörtyol polisi tarafından durdurulup kontrole tabi tutulduğuna değinen tanık polis, yapılan kontrolde zanlı 1’in üzerinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunması üzerine her 3 zanlının alıkonarak Dörtyol polis karakoluna celp edildiğini ve Gazimağusa Narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğünün haberdar edildiğini aktardı.

Alınan bilgi üzerine ayni gün Narkotik şubesinin Dörtyol polis karakoluna gittiğini söyleyen tanık polis, zanlı 1’in tasarrufunda bulunan maddenin uyuşturucu madde olmadığını tespit ettikten sonra alıkonan LH 364 plakalı araç içerisinde arama yapıldığını belirtti.

Araç içerisinde yapılan aramada arka koltuk üzerinde zanlı 1’ e ait olduğu belirlenen bir çanta içerisinde koli bantları ile sarılmış çeşitli ebatlardaki poşetler içerisinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 243, 225, 30, 248 ve 254 gr olmak üzere toplam 1 kilo ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis suçüstü hali gereği zanlıların tutuklandığını belirtti.

Zanlı 1’ in mesele ile ilgili gönüllü bir ifade verdiğini, zanlı 2’nin isteği doğrultusunda bahse konu uyuşturucu maddeleri almak üzere 5 gün önce Beyarmudu bölgesinden askeri yasak bölgeyi ihlal edip GKRY bölgesine geçtiğini ve ayni yoldan 21.09.21 tarihinde geri dönerek kendisini bekleyen zanlı 2 ve 3’ün bulunduğu araçla oradan ayrıldıkların belirten tanık polis, LH 364 plakalı araç ile seyir halinde iken Türkmenköy kavşağında polis kontrolüne yakalandıkları yönünde beyanda bulunduğunu söyledi.

Tanık polis şahadetinde kendisine sorulan bir soruya karşılık verdiği cevapta, araç içerisinde bulunan çantanın zanlı 1’e ait olduğunu, içerisinde şahsi giyim eşyaları bulunduğunu ve tespit edilen uyuşturucu maddelerin de şahsi eşyalar altında gizlenmiş halde bulunduğunu söyledi.

Zanlı 2’nin yapılan ikince test sonucunda pozitif çıkması, zanlı 1 ve zanlı 3’ün de temaslı olmaları nedeniyle her 3 zanlının karantina altına alındığını belirten tanık polis, emarelerle ilgili uzman raporunun henüz temin edilemediğini, bazı ifadeler alındığını, gerekli araştırmalar yapıldığını, ancak zanlıların karantinada olmaları nedeniyle fazla bir ilerleme kaydedilemediğine dikkat çektikten sonra bir soru üzerine zanlı 2 ve zanlı 3’ün suçlamaları kabul etmedikleri yönünde beyanları olduğunu söyledi ve tahkikatını devam ettirebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine gıyaplarında sekizer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Savcı yardımcısı Eser, polisin talep ettiği 8 günlük süreyi 7 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlıların yedişer gün süreyle tutuklu kalmaları yönünde gıyaplarında emir verdi. (MHA)