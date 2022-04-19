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Bir kadına cinsel içerikli video gönderen zanlı teminata bağlandı

WhatsApp üzerinden 22 Kasım 2020 tarihinde bir kadını arayarak cinsel içerikli görüntüler gönderdiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Murat Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Nisan 2022 Salı 21:39
Bir kadına cinsel içerikli video gönderen zanlı teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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WhatsApp üzerinden 22 Kasım 2020 tarihinde bir kadını arayarak cinsel içerikli görüntüler gönderdiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı Murat Demir mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Oral Timel Murat Demir'in 22 Kasım 2020 tarihinde bir kadını WhatsApp üzerinden görüntülü arayıp mastürbasyon yaptığı ve sonrasında cinsel içerikli video gönderdiği gerekçesi ile aleyhinde şikâyet bulunduğunu söyledi. Polis zanlının yurtdışına olduğu için aleyhine tutuklama emri alındığını ve önceki gün Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında tutuklama emri alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkeme 10 bin TL nakit teminat yatırması şartlarıyla zanlıyı tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

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