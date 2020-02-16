Belediye’nin Hurda Kablolarını Çaldılar

Evrim Kamalı - Kıbrıs Manşet Özel Haber

Gönyeli’de meydana gelen hurda kablo hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İbrahim Demirel ve İbrahim Aladağ tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayla iligli bilgi veren polis memuru Gültekin Sancar, zanlı İbrahim Demirel’in Şubat 2020 ayı içerisinde Gönyeli Belediyesi tarafından Arpalıklı inşaat şirketine yaptırılmakta olduğu elektrik şebekesi alt yapı çalışmaları sırasında, yer altından çıkan hurda kabloları evine götürüp biriktirdiğini söyledi.

Polis zanlının 16 Şubat tarihinde çalmış olduğu kabloları, arkadaşı İbrahim Aladağ’ı da alarak, Girne Boğaz piknik alanı içerisine gitmiş ve burada kabloların içerindeki bakırları almak için ateş yakmaları üzerine yangın ihbarı alan Girne İtfaiyesi ve Girne Adli Şubesi yangın yerine giderek yangını söndürmüş ve çalınan kablolar ile birlikte zanlıları olay yerinde tutuklamıştır.

Polis memuru Gültekin sançar hırsızlık olayının Gönyeli’de olması üzerine zanlıları Girne Polisinden teslim aldıklarını ve yapılan sorgulamada zanlı İbrahim Demirel’in gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ancak, zanlı İbrahim Aldağ’ın bir ifade vermediğini söyledi. Polis meselenin soruşturmasının henüz çok yeni olduğunu belirterek zanlıların tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.