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Bekir Fakı 3 gün poliste tutuklu kalacak

Haspolat’ta meydana gelen “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama”, “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Bekir Fakı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

25 Ekim 2021 Pazartesi 13:20
Bekir Fakı 3 gün poliste tutuklu kalacak

Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet polis memuru Ozan Kuşak, zanlı Bekir Fakı’nın “Katle teşebbüs”, “Ağır yaralama”, “Yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Kuşak, zanlının 24 Ekim 2021 tarihinde, saat 21.00 raddelerinde, Haspolat’ta Çamurkent bölgesi olarak bilinen toprak yol içerisinde kardeşinin kızı Aysima Fakı’ya kızdığı gerekçesiyle darp eyleminde bulunduğunu belirterek, bunun üzerine kardeşi Cuma Fakı ile aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu elinde tutmakta olduğu siyah kaplı toplam uzunluğu 26 cm, ağız uzunluğu 15 cm olan bıçağı komşusu olan kardeşinin sağ omuz altına bir defa, sağ arka böbrek hizasına iki defa soktuğunu ve sağ eline saplayarak Cuma Fakı’yı ağır şekilde yaraladığını kaydetti.

Zanlının, olay esnasında kullanılan bıçağı yengesi Özgün Fakı'nın da sol göğsünün alt kısmına saplayarak katle teşebbüs ettiğini dile getiren Kuşak, Özgün Fakı’nın Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyata alındığını ve daha sonra Cerrahi Servisi’nde müşahede altına alındığını, Cuma Fakı’nın tedavisinin ise Acil Servis’te devam ettiğini ifade etti.

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Polis memuru Ozan Kuşak, zanlının olay mahallinde  tespit edildiğine işaret ederek, derdest emri gereği tutuklandığına dikkat çekti.

Zanlının evinde mahkeme emriyle arama yapıldığını söyleyen Kuşak, olay esnasında kullanılan bıçağın mutfak tezgâhı üzerinde bulunarak emare olarak alındığını anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğine, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğine ve alınması gerek başka ifadelerin olduğuna vurgu yaparak, zanlının aleyhine 3 gün tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Bekir FakıHaspolat Bıçaklama
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