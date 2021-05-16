banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kıbrıs – İsrail - Türkiye üçgeni
Kıbrıs – İsrail - Türkiye...
Bileklikler ne kadar güvenli!
Bileklikler ne kadar güvenli!
Çocuklara okulu haram etmek
Çocuklara okulu haram etmek
Kişilik meselesi önemli
Kişilik meselesi önemli
banner376

Bayramdurdy Hemrayev mahkeme huzuruna çıkarıldı

Lefkoşa'da Nisan 2021 ayı içerisinde meydana gelen çocuğun cinsel istismarı ve cinsel saldırı sularıyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Bayramdurdy Hemrayev dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

16 Mayıs 2021 Pazar 11:43
Bayramdurdy Hemrayev mahkeme huzuruna çıkarıldı
banner337

(Kamalı Haber) – 
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç 2021 Nisan ayı içerisinde Lefkoşa' da zanlı Bayramdurdy Hemrayev ikametgahı içerisinde akrabası olan aynı yerde sakin 11 yaşındaki kız çocuğunun giymiş olduğu kıyafetini indirip kalçalarına kendi giydiği pantolonunu indirdikten sonra erkeklik organını sürtüp, vajinasını öpmek sureti ile cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği gerekçesi ile hakkında şikâyet bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis meselenin Mayıs 2021 tarihinde polise intikal etmesine müteakip tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını, mesele ile ilgili olarak ailenin ifadeleri ve ilaveten iki ifade daha temin edildiğini belirtti. Alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca alınan zanlıya ait gönüllü ifadesinin teyit ve tekzibinin devam ettiğini, müştekinin çocuk psikoloğu raporlarının temin edilmesi ve Sosyal hizmetler dairesinden raporlar temin edilmesi gerektiğinden soruşturma maksatlı zanlının 8 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti. 

banner341
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Uğur zanlının soruşturma maksatlı 8 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kayıp şahıs bulundu!
Kayıp şahıs bulundu!
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Sokağa çıkma yasağını ihlal!
Sandallar köyünün kuzeyinde yangın!
Sandallar köyünün kuzeyinde yangın!
Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu zanlısına 4 gün ek tutukluluk
Tecavüz zanlısı mahkeme huzurunda!
Tecavüz zanlısı mahkeme huzurunda!
Kayıp Bayram Durmuşoğlu aranıyor!
Kayıp Bayram Durmuşoğlu aranıyor!
14 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
14 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
Kuzucuk'ta yangın!
Kuzucuk'ta yangın!
Ev eşyalarını çaldılar!
Ev eşyalarını çaldılar!
Polis gürültü şikayetine üzerine baskın yaptı, 7 kişiyi tutukladı!
Polis gürültü şikayetine üzerine baskın yaptı, 7 kişiyi tutukladı!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim