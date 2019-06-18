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Bashıer 3 gün tutuklu

Bashıer 3 gün tutuklu

18 Haziran 2019 Salı 21:00
Bashıer 3 gün tutuklu

Ülkede 2018 yılından beridir kaçak kaldığı tespit edilerek tutuklanan Tooger Bashıer bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Yalgı Döşenci, zanlının 18 Haziran 2019 tarihinde 20.00 01.30 saatleri arasında, Girne’de polis tarafından yapılan rutin kontroller sonucu KKTC’de ikamet izinsiz ikamet kaldığının tespit edildiğini söyledi.

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Polis, zanlının 23 Ocak 2018 tarihinden beridir ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Zanlı ile ilgili ihraç işlemleri başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 3 gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

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