Bakır kazan sirkatinde zanlı sayısı 2 kişiye düştü babanın olayla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı

Baba Hasan Telsiz’ in mahkemede suçsuzluk isyanı

Zanlı sıfatıyla 28.8.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan Hasan Telsiz hakkında 1 gün tutukluluk emri alınmış ve yargıcın söz vermesi üzerine olaya isyan eden baba suçlamaları reddederek olayla bağlantısı olmadığını olay günü ovada ekmek parası için geç saatlere kadar çalıştığını beyan ederek “ eğer oğlum çalmışsa cezasını o çeksin” diye feveran etmişti.

Yargıç tarafından sorgulanan tahkikat memuru ise baba Hasan Telsiz’ i aynı araçta gören 2 tanık ifadesi olduğunu aktarmıştı.

Olguları değerlendiren yargıç Ayşen Toroslu zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir vermişti.

Polisin sürdürdüğü tahkikatta aranmakta olan oğul Emrah Telsiz ve suç ortağı Metin Kocadal 28.8.19 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış, HasanTelsiz, oğlu zanlı Emrah Telsiz ve meseleyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle zanlı Metin Kocadal ek tutukluluk talebiyle 29.8.19 tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri alınmıştı.

Baba Hasan Telsiz hakkında suç tespit edilemedi

Bugün 1.9.19 tarihinde zanlı 1 Emrah Telsiz ve zanlı 2 Metin Kocadal sirkat ve mülke tecavüz suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı adına şahadet veren tahkikat memuru Yusuf Karaoğulları olayla ilgili olguları aktardı. Karaoğulları şahadetinde, incelenen kamera kayıtlarından zanlı sıfatıyla tutuklu bulunan baba Hasan Telsiz hakkında herhangi bir suç unsuru tespit edilmediği cihetle serbest bırakıldığını kaydetti. Meseleyle ilgili tutuklanan zanlı 1 ve zanlı 2 nin gönüllü ifade vererek kazanı birlikte çaldıklarını itiraf ettiklerine vurgu yapan tahkikat memuru aranmakta olan 300 TL değerindeki kazanın da bulunduğunu ve emare alındığını belirtti. Tahkikatın tamamlanmadığını kaydeden Karaoğulları zanlılar aleyhine 1 gün ek tutukluluk talebi verilmesini emretti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Ayşen Toroslu zanlıların birer gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)