banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96718
ALTIN
285.074
DOLAR
5.8155
STERLİN
7.0363
EURO
6.4044
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
İnce Av’ın ilk gününde bir kişi yaralandı
BİR KİŞİ YARALANDI
Angelidis: “AB’den Doğu Akdeniz’e gemilerini göndermesini istedik”
Güzelyurt ve Lefkoşa'da tutuklama
4 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
banner306

Bakır kazan sirkatinde zanlı sayısı 2 kişiye düştü babanın olayla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı

27.8.2019 tarihinde Paşaköy sakini Huriye Ertuğ’a ait ikametgâhın avlusuna girerek oğlu ile birlikte bir adet bakır kazanı sirkat ettiği nedeniyle şikayet üzerine Paşaköy sakini Hasan Telsiz tutuklanmıştı. Oğlu Emrah Telsiz ve çalınan bakır kazan tespit edilememişti.

Bakır kazan sirkatinde zanlı sayısı 2 kişiye düştü babanın olayla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı

27.8.2019 tarihinde Paşaköy sakini Huriye Ertuğ’a ait ikametgâhın avlusuna girerek oğlu ile birlikte bir adet bakır kazanı sirkat ettiği nedeniyle şikayet üzerine Paşaköy sakini Hasan Telsiz tutuklanmıştı. Oğlu Emrah Telsiz ve çalınan bakır kazan tespit edilememişti.

01 Eylül 2019 Pazar 20:06
Bakır kazan sirkatinde zanlı sayısı 2 kişiye düştü babanın olayla bağlantısı olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı

Baba Hasan Telsiz’ in mahkemede suçsuzluk isyanı

Zanlı sıfatıyla 28.8.19 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan Hasan Telsiz hakkında 1 gün tutukluluk emri alınmış ve yargıcın söz vermesi üzerine olaya isyan eden baba suçlamaları reddederek olayla bağlantısı olmadığını olay günü ovada ekmek parası için geç saatlere kadar çalıştığını beyan ederek “ eğer oğlum çalmışsa cezasını o çeksin”  diye feveran etmişti.

Yargıç tarafından sorgulanan tahkikat memuru ise baba Hasan Telsiz’ i aynı araçta gören 2 tanık ifadesi olduğunu aktarmıştı.

Olguları değerlendiren yargıç Ayşen Toroslu zanlının 1 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir vermişti.

banner317
Polisin sürdürdüğü tahkikatta aranmakta olan oğul Emrah Telsiz ve suç ortağı Metin Kocadal 28.8.19 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış, HasanTelsiz, oğlu zanlı Emrah Telsiz ve meseleyle bağlantısı olduğu gerekçesiyle zanlı Metin Kocadal ek tutukluluk talebiyle 29.8.19 tarihinde mahkemeye çıkarılarak haklarında üçer gün tutukluluk emri alınmıştı.

Baba Hasan Telsiz hakkında suç tespit edilemedi

Bugün 1.9.19 tarihinde zanlı 1 Emrah Telsiz ve zanlı 2 Metin Kocadal sirkat ve mülke tecavüz suçlarından yeniden mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı adına şahadet veren tahkikat memuru Yusuf Karaoğulları olayla ilgili olguları aktardı. Karaoğulları şahadetinde, incelenen kamera kayıtlarından zanlı sıfatıyla tutuklu bulunan baba Hasan Telsiz hakkında herhangi bir suç unsuru tespit edilmediği cihetle serbest bırakıldığını kaydetti. Meseleyle ilgili tutuklanan zanlı 1 ve zanlı 2 nin gönüllü ifade vererek kazanı birlikte çaldıklarını itiraf ettiklerine vurgu yapan tahkikat memuru aranmakta olan 300 TL değerindeki kazanın da bulunduğunu ve emare alındığını belirtti. Tahkikatın tamamlanmadığını kaydeden Karaoğulları zanlılar aleyhine 1 gün ek tutukluluk talebi verilmesini emretti.

Şahadeti değerlendiren yargıç Ayşen Toroslu zanlıların birer gün poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
BakırHırsızlık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üvey amcasının eşine cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan zanlının tutukluluk süresi bir gün uzatıldı
Üvey amcasının eşine cinsel saldırı iddiasıyla tutuklanan zanlının tutukluluk süresi bir gün uzatıldı
Gazimağusa’da bet ofisten para çalan 2 bayanın tutukluluk süresi 2 gün uzatıldı
Gazimağusa’da bet ofisten para çalan 2 bayanın tutukluluk süresi 2 gün uzatıldı
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
İnce Av’ın ilk gününde bir kişi yaralandı
İnce Av’ın ilk gününde bir kişi yaralandı
Eşini tehdit etti tutuklandı
Eşini tehdit etti tutuklandı
Emanete ihanet etti
Emanete ihanet etti
30 günlük turist vizesiyle geldi parası bitince hırsızlık yaptı
30 günlük turist vizesiyle geldi parası bitince hırsızlık yaptı
Bulut Akacan tutuklandı
Bulut Akacan tutuklandı
Bir kişi aranıyor
Bir kişi aranıyor
Polisten sanal bet operasyonu
Polisten sanal bet operasyonu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim