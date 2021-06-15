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Ayşe Erinçoğlu 3 gün poliste tutuklu kalacak

Yılmazköy’de meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Ayşe Erı̇nçoğlu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Haziran 2021 Salı 14:44
Ayşe Erinçoğlu 3 gün poliste tutuklu kalacak
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Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ferhat Oruç, olguları aktardı.

Polis, 14.06.2021 tarihinde tarihlerinde Yılmazköy'de adresinde faaliyet gösteren Volkan Latif Elektronik ve Hırdavat Şirketinde Nurcan Volkan' a ait gri renk el çantası içerisinde bulunan 5 bin 642TL nakit paranın kimliği meçhul şahıs/lar tarafından sirkat edildiğini belirtti.

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Polis, aynı gün yapılan geniş̧ çaplı araştırma ve konu iş yerine ait güvenlik kameralarından yapılan incelemede bahse konu parayı 11-12 Haziran 2021 tarihlerinde Yılmazköy' de zanlı Ayşe Erinçoğlu’nun sirkat ettiğinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği zanlı Ayşe Erı̇nçoğlu’nun tutuklandığını, yapılan soruşturmada gönüllü ifade vererek suçunu itiraf etiğini ve üzerinde yapılan aramada tasarrufunda 1108.10 TL nakit para bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, mesele ile ilgili olarak zanlı Ayşe Erı̇nçoğlu' nun vermiş olduğu gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılabilmesi gerektiğinden, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ayşe Erinçoğlu
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