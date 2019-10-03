banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102784
ALTIN
276.199
DOLAR
5.6929
STERLİN
7.0467
EURO
6.2557
Çalıştığı marketten para çaldı
LEMAR'DA HIRSIZLIK!
Akacan ve korumalarının davası bugün de devam etti
Dava tanıkları dinlendi
İki kaçak mahkemeye çıkarıldı
İKİ KAÇAK MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Gazimağusa’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU

Ayrıldığı kız arkadaşını darp etti

Ayrıldığı kız arkadaşını darp etti

03 Ekim 2019 Perşembe 19:12
Ayrıldığı kız arkadaşını darp etti

banner317
Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de eski kız arkadaşının boğazını sıkıp, darp eden Cumali Koca şikâyet üzerine tutuklanarak bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Cemal Erginsoylu, zanlının 02.10.2019 tarihinde saat 19.30 raddelerinde Girne’de Salih Miroğlu caddesi üzerinde eski kız arkadaşı 24 yaşındaki N.S.’ye hakaretler edip, akabinde boğazını sıkıp ittirmek sureti ile darp ettiğini söyledi. Meydana gelen olay sonrası zanlının aynı tutuklandığını kaydeden polis,  soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu, benzer sabıkasının bulunmadığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme yurt dışına çıkış yasağı, 3 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 20 bin TL kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı emri verdi.

Anahtar Kelimeler:
KızArkadaşDarp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İç çamaşırında 2 bin 340 TL bulundu
İç çamaşırında 2 bin 340 TL bulundu
İki kaçak mahkemeye çıkarıldı
İki kaçak mahkemeye çıkarıldı
Cinayet zanlısı 8 gün daha tutuklu
Cinayet zanlısı 8 gün daha tutuklu
Gazimağusa’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
Gazimağusa’da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı
İki ay cezaevine gönderildi
İki ay cezaevine gönderildi
Çalışanına tecavüz etti
Çalışanına tecavüz etti
Suriyeli 10 mültecinin KKTC’ye giriş yapmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
Suriyeli 10 mültecinin KKTC’ye giriş yapmalarına yardımcı olduğu gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı
Akacan davasının detayları ortaya çıktı!
Akacan davasının detayları ortaya çıktı!
5 milyon 600 bin dolar kazanç elde ettiler
5 milyon 600 bin dolar kazanç elde ettiler
Suriyeli 10 mülteci ile onlara yardımcı olan şahsın tutukluluğu 6 gün daha uzatıldı
Suriyeli 10 mülteci ile onlara yardımcı olan şahsın tutukluluğu 6 gün daha uzatıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim