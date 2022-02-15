Ayrı yaşadığı eşinin evini bastı, küfürler savurdu!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa'da meydana gelen "Telefonda tacizlik”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket”, ile “İtale-i lisan" meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Berekat Göl mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, zanlı Berekat Göl’ün “Telefonda tacizlik”, “Rahatsızlık”, “Uygunsuz tavır ve hareket”, ile “İtale-i lisan" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Yavuz, zanlının 12 Şubat 2022 tarihinde, saat 23.00 raddelerinde baldızının çocuğunun çocuğuna vurduğu gerekçesiyle ayrı yaşamakta olduğu eşi S.G’yi telefonla arayarak küfür edip telefonda taciz ettiğini belirterek, zanlının daha sonra müştekinin kaldığı ikametgâha gidip kapıyı elleri ve ayaklarıyla tekmeleyerek uygunsuz tavır ve harekette bulunduğunu kaydetti. Zanlının kapıya vurduğu sırada bağırıp çağırarak rahatsızlık yarattığını dile getiren Yavuz, daha sonra söz konusu ikametgâh içerisinde kalmakta olan eşine, baldızına ve bacanağına küfürler savurarak “İthale-i lisan” suçunu işlediğini ifade etti. Yavuz, zanlının 13 Şubat 2022 tarihinde, derdest emri gereği tutuklandığına işaret ederek, soruşturmanın tamamlandığını söyledi. Yavuz, zanlının yargılanıncaya değin mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 50 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.