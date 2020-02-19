Ayrenk 2 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da devriye gezen polis ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin kimlik kontrollerinde ülkede kaçak olduğu tespit edilen zanlı Hilal Ayrenk tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Hilal Ayrenk’in ülkemize 3 Ocak tarihinde giriş yaptığını ve kendisine verilen 30 günlük vize süresi içerisinde çıkış yapmayarak ülkede kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının ülkede ne maksatla bulunduğunun ve ne yaptığının araştırıla bilmesi için ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının soruşturma maksatlı 2 gün polis te tutuklu kalmasına emir verdi.