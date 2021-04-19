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Avni Kansaran tutuksuz yargılanacak

Haspolat’da nişanlısı ile tartıştığı gerekçesi ile C.N isimli şahsa yumruk atarak burnunu kıran zanlı Avni Kansaran tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 15:18
Avni Kansaran tutuksuz yargılanacak
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Kamalı Haber

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, zanlı Avni Kansaran’ın “Vahim zarar” ve “Ciddi darp” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Aydoğanlı, Lefkoşa’da 8 Nisan 2021 tarihinde, saat 18.30 raddelerinde Haspolat’ta zanlının C.N. isimli müştekiye nişanlısını darp ettiği gerekçesiyle yumruk vurup şiddet uyguladığını belirterek, müştekinin burnunun kırılması sonucu “Vahim zarar” suçunu işlediğini kaydetti.

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Olayın gerçekleşme nedeni hakkında da bilgi veren Aydoğanlı, müştekinin kullanımındaki aracı ile zanlının nişanlısının köpeğine çarpması sonucu müşteki ile zanlının nişanlısı arasında tartışma yaşandığını ve müştekinin zanlının nişanlısını itmek suretiyle darp ettiğini dile getirdi.

Aydoğanlı, bu sırada zanlının nişanlısını darp eden müştekiye yumruk atarak burnunun kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Zanlının polise gelerek teslim olduğuna işaret eden Aydoğanlı, müştekinin ise zanlıdan şikâyetçi olmadığını anlattı. Aydoğanlı, zanlının geçimini sosyal yardım bağışıyla sağladığına dikkat çekerek, soruşturmanın tamamlanması nedeniyle zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 7 bin 500 TL tutarında nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı 2 kefilin 50’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Avni Kansaran
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