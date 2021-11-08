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Ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu zanlısı tutuksuz yargılanacak

08 Kasım 2021 Pazartesi 15:36
Ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu zanlısı tutuksuz yargılanacak

28.10.21 tarihinde Güvercinlik- Çayönü köyleri arasında sınıra yakın bir yerde Gazimağusa polis müdürlüğüne bağlı C.Ö.Ş si ekiplerince yapılan operasyonda çalılıklar arasına gizlenmiş siyah bir poşet içerisinde çoraplara sarılı vaziyette 9 mm çapında 4 adet tabanca, 9 mm çapında 4 adet tabanca şarjörü ve 74 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunmasıyla ilgili olay mahallinde pusu görevine başlamış ve 29.10.21 tarihinde bahse konu mühimmatı almaya giden Cuma Bayır isimli şahsı tespit ederek tutuklayıp mühimmat ile zanlının polisi görünce yere atıp kırdığı cep telefonunu emare olarak alınmıştı.

30.10.21 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılan zanlı aleyhine 3 gün, 02.11.21 tarihinde ise 7 gün olmak üzere toplam 10 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Tahkikatın tamamlanması nedeniyle tutukluluk süresi 09.11.21 tarihinde dolacak olan zanlı bugün 08.11.21 tarihinde kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarruf ve ithal suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışı men edilerek teminata bağlandı.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar, olguları aktarmak üzere polis memuru İbrahim Çangaroğlu’ nu şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. Tanık polis yemin altında verdiği şahadette alınan bilgi ışığında 28.10.21 tarihinde Güvercinlik-Çayönü köyleri arasında sınıra yakın bir yerde çalılıklar içerisinde siyah bir poşet içerisinde çoraplara sarılı vaziyette tespit edilen 9 mm çapında 4 adet tabanca, 4 adet şarjör ve 74 adet 9 mm lik canlı tabanca mermisi ile ilgili pusu görevine başlanıldığını söyledi.

29.10.21 tarihinde saat 13.30 raddelerinde bahse konu mühimmatı almaya gelen zanlının polis ekibi tarafından tespit edilerek yakalandığını belirten tanık polis, polisleri görünce kaçmaya çalışan zanlının tasarrufundaki cep telefonunu yere vurmak suretiyle kırdığını söyledi. Tutuklanan zanlının cep telefonu ve almaya geldiği mühimmatın emare olarak alındığını belirten tanık polis, ayni gün zanlının Lefkoşa ’deki ikametgahında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığına değindikten sonra emare alınan mühimmat ve cep telefonunun incelenmek üzere uzmana gönderildiğini söyledi.

Zanlıdan alınan cep telefonu üzerinden herhangi bir bilgiye ulaşılamadığına dikkat çeken tanık polis, tahkikatın devam etmekle birlikte bundan sonraki kısmına etki etme olanağı olmayan zanlının davası görüşülünceye değin teminata bağlanmasını talep etti

Huzurundaki şahadeti ve polisin talebini değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, seyahat belgesi ve pasaportunu polise teslimi, 13 bin T.L nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin zanlı lehine 75 biner T.L şahsi kefalet senedi imzalaması şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.

MHA

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Son Güncelleme: 08.11.2021 16:48
Anahtar Kelimeler:
Cuma Bayır
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