Aslan hapiste bekleyecek

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de 245 promil alkol tesiri altında eski kız arkadaşı 34 yaşındaki N.K.’nin evini basıp olay çıkaran 45 yaşındaki Soner Aslan bugün teminat talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, 19 Şubat 2019 tarihinde saat 03.00 sıralarında Girne Bahçeli Evler Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda ikamet eden eski kız arkadaşının kaldığı daireye gittiğini, içeri giren zanlının kendisini aldattığı gerekçesi ile N.K.’ye ait dizüstü bilgisayara tekme atıp kırdığını söyledi. Polis, olay esnasında 245 promil alkollü olan zanlının bilgisayarı kırdıktan sonra N.K.’nin boğazını sıkıp, kafasına yumruk atıp darp ettiğini, daha sonra mutfaktan aldığı 3 bıçağı yatak odasının kapısına sapladığını açıkladı. Polis, zanlının daha sonra apartman boşluğunda “Beni aldatamazsın, kime canım diyorsan söyleyeceksin” şeklinde yüksek sesle bağırdığı esnada suçüstü yakalandığını ifade etti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının işlediği, “Darp, şiddet tehdidi, mülke tecavüz” suçlarının ciddiyetine vurgu yapıp zanlının tutuklu yargılanmasına ve 20 gün süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.