ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL MESELESİ İLE İLGİLİ OLARAK TUTUKLANAN ZANLILAR MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hayrettin Akman ve Mehmet Kundo mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yusuf Keleşzade, zanlılar Hayrettin Akman ve Mehmet Kundo’nun Birinci derecede askeri yasak bölgey ihlal etmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2 zanlının da 10 Haziran tarihinde 17.10’da Alayköy’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde asker yasak bölgeyi ihlal edip KKTC’ye geçiş yaparken, görevli askerlere suçüstü yakalandıklarını anlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını zanlıların turist vizesiyle KKTC’ne giriş yaptıklarını ve aile bağlarının olmadığını belirtti. Polis, zanlıların ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.