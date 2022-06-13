banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL MESELESİ İLE İLGİLİ OLARAK TUTUKLANAN ZANLILAR MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI
ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL MESELESİ...
ZANLI ZAMAN UI HASSAN MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI
ZANLI ZAMAN UI HASSAN MAHKEME...
Devlet Okuluna Kayıt Parası 4.400TL!
Devlet Okuluna Kayıt Parası 4.400TL!
HAFTALIK TRAFİK RAPORLARI
HAFTALIK TRAFİK RAPORLARI
ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER, FELAKETİ ÖNLER
ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER, FELAKETİ ÖNLER
banner404

ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL MESELESİ İLE İLGİLİ OLARAK TUTUKLANAN ZANLILAR MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI

13 Haziran 2022 Pazartesi 13:47
ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL MESELESİ İLE İLGİLİ OLARAK TUTUKLANAN ZANLILAR MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI

Evrim Kamalı

Lefkoşa’da meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Hayrettin Akman ve Mehmet Kundo mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Yusuf Keleşzade, zanlılar Hayrettin Akman ve Mehmet Kundo’nun Birinci derecede askeri yasak bölgey ihlal etmek suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 2 zanlının da 10 Haziran tarihinde 17.10’da Alayköy’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde asker yasak bölgeyi ihlal edip KKTC’ye geçiş yaparken, görevli askerlere suçüstü yakalandıklarını anlattı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını zanlıların turist vizesiyle KKTC’ne giriş yaptıklarını ve aile bağlarının olmadığını belirtti. Polis, zanlıların ilerde davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ZANLI ZAMAN UI HASSAN MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI
ZANLI ZAMAN UI HASSAN MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI
Ölümlü trafik kazası zanlı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü trafik kazası zanlı mahkemeye çıkarıldı
Pınarlı'da yangın
Pınarlı'da yangın
Tedbirsizliğinin sonucu yangına sebep oldu
Tedbirsizliğinin sonucu yangına sebep oldu
Sahte evrak hazırlayıp tedavüle sürdü
Sahte evrak hazırlayıp tedavüle sürdü
Gazimağusa'da kasti hasar
Gazimağusa'da kasti hasar
ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL
ASKERİ YASAK BÖLGEYİ İHLAL
ZANLI SERKAN DEMİR MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI
ZANLI SERKAN DEMİR MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI
ZANLI SENAN ÖZKARAPINAR MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI
ZANLI SENAN ÖZKARAPINAR MAHKEME HUZURUNA ÇIKARILDI
TEDBİRSİZLİĞİ SONUCU YANGIN ÇIKTI
TEDBİRSİZLİĞİ SONUCU YANGIN ÇIKTI

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim