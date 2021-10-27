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Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler

Alayköy’de meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Somali vatandaşı SabirinMohamedOmar (K-21,öğrenci),(2) Abdulkadir Ali ADAN (E-22, Öğrenci), 3 AbdirahmanMuhamedOmar (E-19, Öğrenci), (4) Nijerya vatandaşı OludotunAydoamıFadına (E-36.öğrenci), 5 MiracleTinaImatoruPhılıp(K 29,Öğrenci), 6 Sierra Leon vatandaşı MariatuMohamedKolokoh (K-24.Öğrenci) ve Somali Uyruklu MohamadNoorAbdı’nin (E-25, Işsiz) mahkeme huzuruna çıkarıldı.

27 Ekim 2021 Çarşamba 11:36
Askeri yasak bölgeyi ihlal ettiler

Kamalı Haber

Alayköy’de meydana gelen askeri yasak bölgeyi ihlal meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Somali vatandaşı SabirinMohamedOmar (K-21,öğrenci),(2) Abdulkadir Ali ADAN (E-22, Öğrenci), 3 AbdirahmanMuhamedOmar (E-19, Öğrenci), (4) Nijerya vatandaşı OludotunAydoamıFadına (E-36.öğrenci), 5 MiracleTinaImatoruPhılıp(K 29,Öğrenci), 6 Sierra Leon vatandaşı MariatuMohamedKolokoh (K-24.Öğrenci) ve Somali Uyruklu MohamadNoorAbdı’nin (E-25, Işsiz) mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.

Polis, 26.10.2021 tarihinde saat 06:50 raddelerinde Alayköy'de, 1.Derece Askeri Yasak Bölge olan Şehit Piyade Er Lütfü Ciftçıbaşı Karakolu sorumluluk alanı içerisinde, temas hattına 50 metre mesafede, Somali vatandaşı SabirinMohamedOmar (K-21,öğrenci),(2) Abdulkadir Ali ADAN (E-22, Öğrenci), 3 AbdirahmanMuhamedOmar (E-19, Öğrenci), (4) Nijerya vatandaşı OludotunAydoamıFadına(E-36.öğrenci), 5 MiracleTinaImatoruPhılıp(K 29,Öğrenci), 6 Sierra Leon vatandaşı MariatuMohamedKolokoh (K-24.Öğrenci) ve Somali Uyruklu MohamadNoorAbdı’nin(E-25, Işsiz) KKTC'den Güney Kıbrıs’a geçmek için yetkili makamlardan izin almaksızın 1.Derece Askeri Yasak Bölgeye gizlice girerek Birinci Derece Askeri Yasak Bölgeyi ihlal ettikleri esnada görevli askerler tarafından suç üstü tespit edilip yakalandıklarını belirtti. 

Polis, zanlı Mohamad Noor Abdı’nin KKTC’ye tekne ile geldiğinin belirlendiğini ve tüm zanlıların yasal statüsü olmadığını söyleyerek tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozanlaya, zanlıların 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Askeri Yasak Bölgeyi Ihlal
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