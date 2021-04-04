banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Hellimin tadı kaçmaya başladı!
Türk Birliğinin şifreleri
Türk Birliğinin şifreleri
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
‘’BU’’ Zamanlar Kıbrıs
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık altınızdan çekilir
Tekerlekli koltuklar ağırlığınıza rağmen kolaycacık...
banner376

Askeri yasak bölgede bulunan eşyaların sırrı çözülemiyor

23.02.21 tarihinde Gazimağusa’da meydana gelen bir iş yerinin açılarak içerisinde 244474 TL değerinde birisi müşteriye ait 51 adet saat, gümüş ve çelikten oluşan 30 adet takı ve kasa içerisinden 1000 TL nakit para çalınmasıyla ilgili sürdürülen tahkikatta, 20.03.21 tarihinde Lefkoşa’da Yiğitler  burcundan askeri yasak bölgeden GKRY’de geçmeye çalışan 2 kişi ve sınır hududunda tespit edilen nakit para hariç diğer çalınan eşyaların bulunduğu bir çanta  emare alınmış, ve bahse konu 2 kişi de tutuklanmıştı.

04 Nisan 2021 Pazar 09:54
Askeri yasak bölgede bulunan eşyaların sırrı çözülemiyor
banner337

Sürdürülen tahkikatta tutuklanan 2 şahsın sirkat olayı ile ilgili bir bağlantılarının olmadığı tespit edilerek serbest kaldıktan sonra 23.02.21 – 20.03.21 tarihleri arasındaki dönem ile ilgili askeri yasak bölgede sürdürülen tahkikatta ve incelenen kamera görüntülerinde 03.03.21 tarihinden itibaren bir ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evinde bulunan Aykut Gep isimli şahsın askeri yasak bölgede görüldüğünün tespit edilmesiyle 02.04.20 tarihinde cezaevinden teslim alınarak tutuklandı.
Zanlı bugün 03.04.21 tarihinde sirkat ve kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi. 
Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler PM Mehmet Keleş’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Keleş yemin altında verdiği şahadetinde zanlının incelenen kamera görüntülerinde 23.02.21 – 20.03.21 tarihleri arasında Yiğitler burcu askeri yasak bölgede bulunduğunun tespit edilmesiyle 02.04.21 tarihinde tutuklandığını belirtti.

banner341
Zanlının mesele ile ilgili ifade vermediğini ve suçlamaları da kabul etmediğini belirten tanık polis, zanlının tasarrufunda bulunan telefonların incelenmek üzere Data şubesine gönderileceğini belirttikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.
Talep edilen süreyi savcının 2 gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)
 

banner360
Anahtar Kelimeler:
PolisHırsızlıkKktcAskeriyeYasak Bölge
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
5 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
5 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti
“Üzgünüm, bırakmak için yardım istiyorum”
“Üzgünüm, bırakmak için yardım istiyorum”
KKTC’ye girişi bulunmayan aracı tasarrufunda bulunduran şahıs tutuklandı
KKTC’ye girişi bulunmayan aracı tasarrufunda bulunduran şahıs tutuklandı
Çarpıp kaçan araç sürücüsü 73 yaşında
Çarpıp kaçan araç sürücüsü 73 yaşında
Girne-Karşıya'da kaza
Girne-Karşıya'da kaza
Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
Aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi
Ötüken'de uyuşturucu
Ötüken'de uyuşturucu
Kasti hasar ile aracı ateşe verdi
Kasti hasar ile aracı ateşe verdi
45 adet palmiye ağacı ve 1 adet okaliptus ağacı yandı
45 adet palmiye ağacı ve 1 adet okaliptus ağacı yandı
Mahir Demirci mahkeme huzuruna çıkarıldı
Mahir Demirci mahkeme huzuruna çıkarıldı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim