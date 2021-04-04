Askeri yasak bölgede bulunan eşyaların sırrı çözülemiyor

Sürdürülen tahkikatta tutuklanan 2 şahsın sirkat olayı ile ilgili bir bağlantılarının olmadığı tespit edilerek serbest kaldıktan sonra 23.02.21 – 20.03.21 tarihleri arasındaki dönem ile ilgili askeri yasak bölgede sürdürülen tahkikatta ve incelenen kamera görüntülerinde 03.03.21 tarihinden itibaren bir ay süreyle hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evinde bulunan Aykut Gep isimli şahsın askeri yasak bölgede görüldüğünün tespit edilmesiyle 02.04.20 tarihinde cezaevinden teslim alınarak tutuklandı.

Zanlı bugün 03.04.21 tarihinde sirkat ve kasti hasar suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Ahmet Özlemler PM Mehmet Keleş’i şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Keleş yemin altında verdiği şahadetinde zanlının incelenen kamera görüntülerinde 23.02.21 – 20.03.21 tarihleri arasında Yiğitler burcu askeri yasak bölgede bulunduğunun tespit edilmesiyle 02.04.21 tarihinde tutuklandığını belirtti.

polis, zanlının tasarrufunda bulunan telefonların incelenmek üzere Data şubesine gönderileceğini belirttikten sonra tahkikatını salimen devam ettirebilmek maksadıyla zanlı aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Talep edilen süreyi savcının 2 gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Ayşen Toroslu, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

