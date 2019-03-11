Aşır 1 gün daha tutuklu kalacak

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Turizm Limanında, KKTC’ye giriş yaparken uyuşturucu ile yakalanan Mesut Aşır bugün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme şubesi’nde görevli polis, 07 Mart 2019 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Girne Turizm Limanında, KKTC’ye giriş yapan zanlının üzerinde narkotik detektör köpeğin tepki vermesi ile yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının tutuklandığını maddenin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini kaydeden polis, soruşturma amaçlı zanlının 1 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında 1 gün tutukluluk emri verdi.