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Asayiş ve Trafik Operasyonunda tutuklama!

Güzelyurt’ta polis tarafından gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik Operasyonunda Patlayıcı madde ithali, tasarrufu, taşıma ve Kanunsuz bıçak taşıma suçlarını işlediği tespit edilen zanlı Süleyman Keteni tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

28 Ağustos 2022 Pazar 17:57
Asayiş ve Trafik Operasyonunda tutuklama!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Güzelyurt’ta polis tarafından gerçekleştirilen  Asayiş ve Trafik Operasyonunda Patlayıcı madde ithali, tasarrufu, taşıma ve Kanunsuz bıçak taşıma suçlarını işlediği tespit edilen zanlı Süleyman Keteni tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Orçun Karahüseyin, zanlı Süleyman Keteni’nin "Patlayıcı madde ithali, tasarrufu, taşıma” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.  Karahüseyin, 27 Ağustos 2022 tarihinde, saat 23.15 raddelerinde Kutlu Adalı Bulvarı üzerinde Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Asayiş ve Trafik Operasyonu yapıldığını belirterek, operasyon kapsamında Güney Kıbrıs’ta yaşayan zanlı Süleyman Keteni’nin kullanımındaki BAX 334 plakalı araçta yapılan kontrolde bir adet sarı renk demirden mamul köpek eğitiminde kullanılan kapsül patlatma mekanizması ve konu mekanizma ile patlatılan 10 adet canlı kapsül ile 1 adet toplam uzunluğu 16 cm, ağız uzunluğu 7 cm olan sivri uçlu bıçak bulunduğunu vurguladı. Karahüseyin, yapılan ileri soruşturma sonucunda zanlının 25 Ağustos 2022 tarihinde söz konusu mekanizma ve kapsülleri Metehan Sınır Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada getirerek Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğinin tespit edildiğini ifade etti.   Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığına işaret eden Karahüseyin, herhangi bir gönüllü ifade vermediğini, yasal ihtara cevap olarak ise konu mekanizma ve kapsülleri Baf’tan köpeklerini eğitmek için 50 Euro’ya satın aldığını söylediğini anlattı. 

Polis memuru Orçun Karahüseyin, emare olarak zapt edilen kapsül patlatma mekanizmasının ateşli silah olup olmadığı ve 10 adet canlı kapsülün patlayıcı madde olup olmadığıyla ilgili olarak balistik incelenmesi beklendiğine dikkat çekerek, ayrıca bölgede yaşanan patlama sesleriyle ilgili de araştırma yapılacağını söyledi. Zanlının serbest kalması halinde soruşturmaya olumsuz yönde etki edebileceği ve yargılamadan kaçabileceği üzerinde duran Karahüseyin, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi adına zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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