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Arkadaşının evinden ziynet eşyası çalan şahıs kameraya yakalandı!

Hırsızlık yapılan ziynet eşyaları çantasında bulundu. 24.09.20 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Gazimağusa’da ikametgâhında misafir olarak bulunduğu G.Ö isimli arkadaşının yatak odasında bulunan komodin üzerindeki 1 adet altın renkli gümüş kolye, 1 çift gümüş küpe, 1 adet gümüş kolye ucu ve 1 adet gümüş yüzükü sirkat eden Rahme Hürses (K-38) kamera görüntülerinden tespit edilerek aynı gün tutuklandı. Zanlı bugün 25.9.20 tarihinde Gazimağusa kaza mahkemesinde ikametgâhtan sirkat suçlamasıyla yargıç huzuruna çıkarılarak aleyhine 3 gün tutukluluk emri temin edildi

25 Eylül 2020 Cuma 15:39
Arkadaşının evinden ziynet eşyası çalan şahıs kameraya yakalandı!
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Mağusa Haber Ajansı

Zanlı yatak odasında bulunan güvenlik kamerasına yakalandı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Fırat Kızıltunçlar ilk tanık olarak PM Mustafa Çebi’yi tanık kürsüsüne çağırdı. PM Çebi yemin altında verdiği şahadette, 24.9.20 tarihinde saat 16.00 raddelerinde, Gazimağusa’ da arkadaşı G.Ö’ nün evinde misafir olarak bulunmakta olduğu esnada yatak odası içerisindeki komodin üzerinde bulunan 1 adet altın renkli gümüş kolye, 1 çift gümüş küpe, 1 adet gümüş kolye ucu ve 1 adet gümüş yüzükü sirkat eden zanlının kamera görüntülerinden tespit edilerek ayni gün derdest emri gereği tutuklandığını, sirkat edilen eşyaların da zanlının çantasında bulunarak emare alındığını söyledi.

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2020 yılı Şubat ve Mart ayları içerisinde birçok kez ziynet eşyası sirkat edilmesinden duyduğu tedirginlik üzerine müştekinin yatak odasına güvenlik kamerası yerleştirdiğini ve bunun sonucu olarak 24.9.20 tarihindeki sirkat olayını gerçekleştiren zanlının tespit edildiğini belirten PM Çebi önceki sirkat olaylarında zanlının bağlantısının olup olmadığı yönünde araştırma yapılacağını belirtti. Gerek Gazimağusa gerekse ada genelindeki kuyumculardan bu konuda araştırma yapılacağını, alınması gereken ifadeler olduğu ve zanlının mesele ile ilgili yapmış olduğu bazı beyanların da araştırılacak olmasına dikkat çeken tanık polis, zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Sorulan bazı sorular üzerine cevap veren PM Çebi, zanlının ve annesinin ikametgâhlarında arama yapıldığını ve bir adreste daha arama yapılması gerektiğine işaret etti.

Savunma avukatı talep edilen tutukluluk süresine itiraz etmedi ve zanlının psikolojik sorun yaşadığını, 3 ayda bir Lefkoşa’ da Barış, Ruh ve Sinir hastanesinde doktor kontrolünden geçmesi nedeniyle yeniden doktor kontrolünden geçirilmesini mahkemeden talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. ayrıca Lefkoşa Barış, Ruh ve sinir hastanesinde doktor kontrolünden geçmesi yönünde emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
HırsızlıkZiynet EşyalarGazimagusa
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