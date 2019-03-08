Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101582
ALTIN
227.139
DOLAR
5.4550
STERLİN
7.1392
EURO
6.1189
Denktaş: “Kamu reformundan geri adım atmayacağız”
DENKTAŞ: “KAMU REFORMUNDAN GERİ ADIM...
Çalışan nüfusun yüzde 35'i kadın
ÇALIŞAN NÜFUSUN YÜZDE 35'İ KADIN
Arkadaşını soydu, tutuklandı
ARKADAŞINI SOYDU, TUTUKLANDI
Türkiye’de askerlik 6 aya düşüyor
TÜRKİYE’DE ASKERLİK 6 AYA DÜŞÜYOR
banner282

Arkadaşını soydu, tutuklandı

Arkadaşını soydu, tutuklandı

08 Mart 2019 Cuma 13:55
Arkadaşını soydu, tutuklandı

Arkadaşını soydu, tutuklandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Geçtiğimiz yıl arkadaşı Feyzi Adıyaman’ın evine misafir olarak giden ve cebindeki paraları alarak yurtdışına kaçan zanlı Ali Serkan Üs, KKTC’ye giriş yapıp tutuklandı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli, zanlı Ali Serkan Üs’ün 2018 yılı Haziran ayı içerisinde Lefkoşa’da Yenikent adresinde misafir olarak kalmakta olduğu bir sırada aynı adreste ikamet etmekte olan Feyzi Adıyaman’a ait pantolonun cebinde bulundurduğu toplamda 100 Dolar, 50 Sterlin ve 100 Türk Lirasını sirkat ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak Feyzi Adıyaman’ın 28.06.2018 tarihinde polise gelip şikayette bulunduğunu anlatan Civisilli, aynı tarihte alınan şikayet üzerine tahkikata başlandığını ve yapılan araştırmada zanlının aynı tarihte yurtdışına çıkış yaptığının tespit edilip, 29.06.2018 tarihinde mesele ile ilgili olarak KKTC’ye girişte tespit edilip tutuklanması için mesaj çekildiğini kaydetti. Civisilli, zanlının 07.03.2019 tarihinde Ercan Havalimanın’dan KKTC’ye giriş yapmak istediği esnada tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Zanlının mesele ile ilgili olarak gönüllü bir ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyleyen Civilli, “Tahkikat tamamlanmıştır. Zanlı TC uyrukludur ve KKTC’de turist statüsünde bulunmaktadır. Bu aşamada zanlının davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadıyla mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmasını talep ederim” dedi.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 20 günü aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi

Anahtar Kelimeler:
Ali Serkan ÜsParaçaldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karısına iftira attı
Karısına iftira attı
Afrika davasında Tabak ve Levent kendini savundu
Afrika davasında Tabak ve Levent kendini savundu
Hamile eşini döven Duman tutuksuz yargılanacak
Hamile eşini döven Duman tutuksuz yargılanacak
Russu’nun evinde uyuşturucu bulundu
Russu’nun evinde uyuşturucu bulundu
Kadına şiddetten yakalandı
Kadına şiddetten yakalandı
Yeniboğaziçi’nde ev yangını
Yeniboğaziçi’nde ev yangını
Kaçak et operasyonu
Kaçak et operasyonu
Alsancak’ta uyuşturucu
Alsancak’ta uyuşturucu
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
Uyuşturucu bulunduran iki kişi tutuklandı
İçki hırsızları yakalandı
İçki hırsızları yakalandı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner304

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim