banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
12 Temmuz 2021 Pazartesi gündemi
12 Temmuz 2021 Pazartesi gündemi
Ben rahatım
Ben rahatım
Uzamış COVID ve bizim bildik sağlık sistemi
Uzamış COVID ve bizim bildik...
DP'nin önemli sınavı...
DP'nin önemli sınavı...
banner376
Flaş Haber
Akşamdan sabaha 42 yeni vaka!
Kapat

Arif Akkurt 1 ay hapis yatacak

Lefkoşa’da meydana gelen kadına şiddet meselesi ile ilgili olarak tutuklana zanlı Arif Akkurt tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

12 Temmuz 2021 Pazartesi 14:14
Arif Akkurt 1 ay hapis yatacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Arif Akkurt’un Lefkoşa'da meydana gelen "Ciddi Darp Kasti hasar, Şiddet tehdidi, Mahkeme emrine riayetsizlik" suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 11.07.2021 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Lefkoşa Göçmenköy'de bulunan ikametgâhın mutfak kısmı içerisinde üvey oğluna yemek ayırmasını istemediği gerekçesiyle aynı yer sakin eşi A.A’nın (K-39, ensesine eli ile tutup sıktıktan sonra adı edileni ittirerek tuvalete götürüp eli ile boğazından sıkıp saçlarını çektikten sonra tekrardan adı edileni yatak odasına gidip saçlarını çekip yüzü tokat atıp karnına yumruk vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis zanlının ayrıca adı edilene hitaben "Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm" demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunup akabinde adı edilene ait  Samsung J5 marka cep telefonunu yere atıp kasten ve kanun olarak kırılmasına sebebiyet vererek kasti hasar suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının 7 yaşındaki kızının yaşanan olayları anlattığını ve müştekinin ifadesiyle örtüştüğünü mahkemeye aktardı.

Polis, yine Arif Akkurt'un 20.06.2020 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak ciddi darp suçu ile ilgili 300/2020 sayılı teminata bağlanmış teminat gereği izinsiz Haspolat Belediye evleri 8 Blok D-2 dışına çıkmaması yönünde emir verilmesine rağmen izinsiz Haspolat bölgesi dışına çıkarak eşi ile yaşamaya devam ederek mahkeme emrine riayetsizlik suçunu işlediğini anlattı.

Polis, zanlının ayni müştekiye karşı birçok benzer şiddet suçu işlediğine değinip, tutuklu yargılanmasını talep etti.

banner341
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının müştekiye karşı birçok benzer darp fiili olduğunu ve olayların 7 yaşındaki çocuğun önünde yaşandığının altını çizerek, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Arif Akkurt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turist olarak geldiği ülkemizde 6 yıl önce birini bıçaklayıp kaçtı
Turist olarak geldiği ülkemizde 6 yıl önce birini bıçaklayıp kaçtı
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
Arıdamı'nda yangın!
Arıdamı'nda yangın!
24 araç trafikten men edildi
24 araç trafikten men edildi
Ani ölüm
Ani ölüm
Gazimağusa'da kaza!
Gazimağusa'da kaza!
6 uyuşturucu zanlısı mahkeme huzuruna çıkarıldı
6 uyuşturucu zanlısı mahkeme huzuruna çıkarıldı
Yusuf Kısa mahkemeye çıkarıldı
Yusuf Kısa mahkemeye çıkarıldı
17 mülteci mahkemeye çıkarıldı
17 mülteci mahkemeye çıkarıldı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim