Arif Akkurt 1 ay hapis yatacak

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olguları aktardı.

Polis, huzurda bulunan zanlı Arif Akkurt’un Lefkoşa'da meydana gelen "Ciddi Darp Kasti hasar, Şiddet tehdidi, Mahkeme emrine riayetsizlik" suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, zanlının 11.07.2021 tarihinde saat 22:30 raddelerinde Lefkoşa Göçmenköy'de bulunan ikametgâhın mutfak kısmı içerisinde üvey oğluna yemek ayırmasını istemediği gerekçesiyle aynı yer sakin eşi A.A’nın (K-39, ensesine eli ile tutup sıktıktan sonra adı edileni ittirerek tuvalete götürüp eli ile boğazından sıkıp saçlarını çektikten sonra tekrardan adı edileni yatak odasına gidip saçlarını çekip yüzü tokat atıp karnına yumruk vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis zanlının ayrıca adı edilene hitaben "Eğer polisi ararsan ve ben içeri girersem çıkınca seni bulur öldürürüm" demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunup akabinde adı edilene ait Samsung J5 marka cep telefonunu yere atıp kasten ve kanun olarak kırılmasına sebebiyet vererek kasti hasar suçunu işlediğini belirtti.

Polis, zanlının 7 yaşındaki kızının yaşanan olayları anlattığını ve müştekinin ifadesiyle örtüştüğünü mahkemeye aktardı.

Polis, yine Arif Akkurt'un 20.06.2020 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak ciddi darp suçu ile ilgili 300/2020 sayılı teminata bağlanmış teminat gereği izinsiz Haspolat Belediye evleri 8 Blok D-2 dışına çıkmaması yönünde emir verilmesine rağmen izinsiz Haspolat bölgesi dışına çıkarak eşi ile yaşamaya devam ederek mahkeme emrine riayetsizlik suçunu işlediğini anlattı.

Polis, zanlının ayni müştekiye karşı birçok benzer şiddet suçu işlediğine değinip, tutuklu yargılanmasını talep etti.