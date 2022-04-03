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Araçlarında uyuşturucu tespit edilen şahıslar soruşturma amaçlı 2 gün

Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde gerçekleştirilen kontrolde tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Douglas Njovu ve Nkandu Nkandu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

03 Nisan 2022 Pazar 17:29
Araçlarında uyuşturucu tespit edilen şahıslar soruşturma amaçlı 2 gün

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde gerçekleştirilen kontrolde tasarruflarında uyuşturucu madde bulunan zanlılar Douglas Njovu ve Nkandu Nkandu tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Ahmet Sonat olguları aktardı. Polis, zanlı 1 Douglas Njovu ve zanlı 2 Nkandu Nkandu’nun Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 02.04.2022 tarihinde Güzelyurt- Lefkoşa anayolu üzerinde gerçekleştirilen Asayiş ve Trafik deneyimi esnasında zanlı 1’in kullandığı zanlı 2’nin yolcu olduğu araçta polis ekini tarafından yapılan arama neticesinde paspasın üzerinde folyo kağıda sarılı yaklaşık bir gram ağırlığında sentetic cannabiod türü olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı 1’in Lefke’deki ikametgahında yapılan aramada bir adet içinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücünün bulunarak emare alındığını anlattı. Polis tahkikatın yeni başladığını alınacak ifadeler soruşturulacak şahıslar olduğunu belirtip zanlıların iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları, zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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