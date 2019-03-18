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Araçlara musallat olan hırsız yakalandı
ARAÇLARA MUSALLAT OLAN HIRSIZ YAKALANDI                                 
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Araçlara musallat olan hırsız yakalandı

Araçlara musallat olan hırsız yakalandı

18 Mart 2019 Pazartesi 18:57
Araçlara musallat olan hırsız yakalandı

ARAÇLARA MUSALLAT OLAN HIRSIZ YAKALANDI                                                                                          

14 Mart 2019 tarihi saat 21.00 ile 15 Mart 2019 tarihi saat 06.00 arasında Gazimağusa Maraş bölgesinde ikametgâh dışında ve avluda park halinde olan 7 aracın ön sağ ve sol kapı camlarını kırmak suretiyle araçların  içerisinden muhtelif eşya ve nakit para sirkat eden Güzelyurt sakini H. Y ( E-25) 17 Mart 2019 tarihinde Polis tarafından tutuklandı.

18 Mart 2019 tarihinde zanlı tutukluluk emri ıstarı için  Gazimağusa Kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Tahkikat memuru Muhammet Göztaş yeminli ifadesinde olgularla ilgili verdiği şahadet de, görgü tanıkları ile güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu zanlının Güzelyurt sakini olduğunu, Güzelyurt’ da ev açma ve sirkat meselesi ile ilgili Poliste tutuklu olduğunu öğrendiğini, Güzelyurt Polisinin 17 Mart 2019 tarihinde zanlıyı serbest bırakmasıyla tutukladığını söyledi.

Zanlının Güzelyurt’ daki evinin yokladığını ancak bir şey bulunamadığını söyleyen Göztaş şahadetine devamla zanlının tasarrufunda bulundurduğu çanta içerisinde yaptığı aramada FM 660 plakalı araçtan sirkat edilmiş 90 Tl nakit para, NT 045 plakalı araçtan sirkat edilmiş bir adet power bank, NT 045 plakalı araçtan sirkat edilmiş 1 adet parfüm ve PR.654 plakalı araçtan sirkat edilmiş bir adet gözlük bularak emare aldığın belirtti. Çanta içerisinde sahibi belli olmayan muhtelif eşyaların mevcut olduğunu belirten Göztaş, meselenin selameti açısından zanlıya 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç Umut İnan zanlının 3 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasını emretti. (MHA)

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